حساسية واختناق.. انبعاثات مصنع كيما القديم تؤرق أهالى أسوان

أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء على طريق التنمية والتحديات ، وهناك آمال وطموحات عديدة يأمل أهالى المحافظة لتلبيتها لرفع المعاناة عن كاهلهم وتحقيقها فى أقرب وقت ممكن ، ومن بينها مطالب عامة ، وأخرى مطالب خاصة .



وفى هذا الصدد رصد " صدى البلد "أبرز ما يعانى منه بعض أهالى مدينة أسوان وهو المتمثل في التلوث البيئى الناتج عن مصنع كيما القديم حيث قال حسنى أحمد أحد الأهالى المقيمين فى المنطقة المحيطة بمصنع كيما القديم، إن الانبعاثات والأدخنة الناتجة من المصنع مضرة، وتسبب حساسية الصدر للمواطنين المقيمين بالمنطقة ، وغيرها من الأمراض الأخرى من إختناقات وغير ذلك، ونأمل بوضع حل جذرى لإنهاء هذه المشكلة للانبعاثات حتى يتسنى لنا التواجد فى طمأنينة صحية لنا ولأولادنا .



فيما قال حسين مصطفى أنه منذ نحو أسبوعين تسببت أدخنة مصنع كيما القديم فى تعرض 84 طالبة ومعلمة بمدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان لاختناق رئوى ، وعلى الفور تم نقلهن لمستشفى أسوان الجامعى، ومستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة، وتماثلن للشفاء وتم خروجهن من المستشفيات.



فيما قرر محافظ أسوان السابق- وقتذاك- وقف تشغيل وحدة حامض النيتريك بالمصنع لحين توفيق أوضاعه البيئية، كما قررت وزارة البيئة تشكيل لجنة وإعداد تقرير عن حالة المصنع .



وشكَّلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لجنة عاجلة برئاسة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة في نفس اليوم للواقعة ، والذى توجه فورًا إلى أسوان بمشاركة إدارتى التفتيش ونوعية الهواء إلى مصنع كيما لقياس الانبعاثات والأدخنة الصادرة من المصنع، وذلك فور تلقى بلاغ من أهالى منطقتى المحمودية وكيما، بوجود انبعاثات ضارة ، وحدوث حالات اختناقات بين تلاميذ المدارس والأهالى.



وسبق أن عقدت وزيرة البيئة، اجتماعا، مع وزير قطاع الأعمال، أوائل نوفمبر الماضى ، لحل المشاكل البيئية المتعلة بالمصنع بشكل نهائي، وإيقاف التلوث الصادر منه، ومن المقرر أن يتم رفع تقرير إليها عن الوضع الحالي، بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال ومحافظة أسوان.



وفى نفس السياق أشار الدكتور ممدوح السيد، رئيس فرع جهاز شئون البيئة بأسوان بأن اللجنة التى تم تشكيلها من وزارة البيئة قامت بتفقد مصنع كيما القديم لتحديد سبب الأدخنة المتسربة من المصنع والتى أدت إلى حدوث حالات اختناق للطالبات والمعلمات بمنطقة المحمودية حيث أكدت اللجنة على أن تقادم وحدة إنتاج حامض النيتريك بالمصنع هو السبب الرئيسى لهذه الأدخنة حيث يعود عمرها إلى عام 1956 أى منذ إنشاء المصنع.



وأوضح أنه تم من قبل تحرير العديد من التقارير والمخالفات ضد المصنع خلال الفترات السابقة نتيجة تسرب كميات من الأدخنة التى تضر بصحة الإنسان، وطالب الجهاز من إدارة المصنع بضرورة إحلال وتجديد هذه الوحدة أو استبدالها بوحدة جديدة وهو ما لم يحدث.



وأكمل أن نقص الأكسجين عند تشغيل هذه الوحدة هو السبب الرئيسى لتسرب غاز الأمونيا بشكل كثيف مما أدى لاختناق الطالبات، وهى مشكلة مزمنة ومتكررة فى هذه الوحدة منذ سنوات طويلة ، وكانت هذه الأدخنة تتجه فى المعتاد ناحية الجنوب بعيدًا عن الكتلة السكنية لذلك لم يعانى منها المواطنون بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ولكن فى الواقعة الأخيرة تسببت الرياح فى تغيير مسار الأدخنة وتوجهها إلى المنطقة السكنية فى المحمودية مما أدى إلى حدوث حالات الاختناق لدى الطالبات داخل إحدى المدارس، وأن وحدة حامض النيتريك فى مصنع كيما مغلقة حاليًا بناءً على قرارات الجهات المختصة والتى تم اتخاذها نتيجة التقارير المسبقة التى أعدها فرع جهاز شئون البيئة بأسوان خلال الفترات الماضية.

