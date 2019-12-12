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فن

آكل وألبس على مزاجى.. رد نارى من لقاء الخميسى على انتقادات إطلالتها الجريئة.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:53 ص
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
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أحمد إبراهيم
قررت الفنانة لقاء الخميسى أن ترد بقوة على كل منتقدى ملابسها وإطلالاتها الجريئة سواء فى حفل نجوم العرب أو مهرجان القاهرة السينمائى.

وقالت لقاء الخميسى، خلال لقائها فى برنامج "عرب وود": "سياستى فى هذا الاتجاه هى آكل وأشرب وألبس الذى يعجبنى ويناسبنى، ولا أنظر إلى أى آراء وأتجاهلهم تماما".

وأضافت لقاء الخميسى: "دائما ما أرتدى كل ما أراه مناسبا بالنسبة لى وأشعر بملاءمته لى، وهذا أمر طبيعى، كونه يعترض عليه أشخاص آخرون فهو أمر يخصهم".

يذكر أن لقاء الخميس تحضر لفيلم جديد ولكنها ترفض الكشف عن أى تفاصيل، خاصة أنه ما زال فى مرحلة الكتابة.

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