ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تقلبات الجو.. تناول طبقا من العدس وشاهد ماذا يحدث بجسمك

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
شوربة العدس
شوربة العدس
Advertisements
حياة عبد العزيز
وجبة العدس من الأطعمة المفيدة التي ينصح بتناولها طوال فصل الشتاء، لاحتوائه على الفيتامينات والألياف الطبيعية، فهو يقاوم البرد، ويحمي الشخص من الإصابة بنزلات البرد، فتعرف على فوائده الصحية وفقًا لموقع "stylesatlife".

يحمي من نزلات البرد

يتعرض جسم الإنسان في الشتاء لنزلات البرد المستمرة، إضعاف جهاز المناعة وعدم مقاومته للامراض، لذلك ينصح الاطباء بتناول طبق من العدس بطريقة مستمرة، لعدم إلحاق الضرر بالجهاز المناعي، ومهاجمة الفيروسات، وتخفيف الغشاء المخاطي، كما أنه مفيد لعلاج التهابات الشعب الهوائية.

لمرضى السكر 
تعتبر وجبة العدس من الوجبات الغذائية المهمة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات، ما يساعد في التحكم في مستويات السكر بالدم، ويساعد في مقاومة الأنسولين.

علاج الإمساك 
تناول طبق من العدس يساعد في التخلص من الإمساك بكل سهولة، الإمساك هو نتيجة نقص مستويات الترطيب المطلوبة والمعادن والمواد الغذائية المهمة الأخرى في الجسم، التي تصيب الأشخاص في الشتاء.
Advertisements

ترشيحاتنا

بدون جراحة.. علامات وأسباب ظهور الزوائد الجلدية.. و5 علاجات طبيعية للتخلص منها

بعد انفصاله عن أصالة.. صورة نادرة من حفل زفاف طارق العريان وإنجى على

أول تعليق من فايلر عقب ثلاثية الأهلي أمام وادي دجلة

الدولار يهوي.. أكبر خسائر خلال أسابيع

خطيبة محمد الشرنوبي.. 5 معلومات عن راندا رياض مديرة أعمال أنغام

شوارع الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من قلب الشارع.. محافظ الجيزة يتابع عمليات رفع مياه الأمطار

شوارع الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار.. صور

رياح وأمطار غزيرة يجتاحان الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ