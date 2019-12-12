بعد تقلبات الجو.. تناول طبقا من العدس وشاهد ماذا يحدث بجسمك

وجبة العدس من الأطعمة المفيدة التي ينصح بتناولها طوال فصل الشتاء، لاحتوائه على الفيتامينات والألياف الطبيعية، فهو يقاوم البرد، ويحمي الشخص من الإصابة بنزلات البرد، فتعرف على فوائده الصحية وفقًا لموقع "stylesatlife".





يحمي من نزلات البرد





يتعرض جسم الإنسان في الشتاء لنزلات البرد المستمرة، إضعاف جهاز المناعة وعدم مقاومته للامراض، لذلك ينصح الاطباء بتناول طبق من العدس بطريقة مستمرة، لعدم إلحاق الضرر بالجهاز المناعي، ومهاجمة الفيروسات، وتخفيف الغشاء المخاطي، كما أنه مفيد لعلاج التهابات الشعب الهوائية.





لمرضى السكر

تعتبر وجبة العدس من الوجبات الغذائية المهمة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات، ما يساعد في التحكم في مستويات السكر بالدم، ويساعد في مقاومة الأنسولين.





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