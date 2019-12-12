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رياضة

بعثة منتخب مصر للإسكواش تتوجه لأمريكا للمشاركة فى كأس العالم للفرق.. صور

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
غادرت بعثة منتخب مصر الأول للإسكواش القاهرة في طريقها الى واشنطن للمنافسة على بطولة كاس العالم للفرق والتي تقام في امريكا خلال الفترة من ١٥ وحتي ٢٢ ديسمبر الجاري.

وتضم البعثة أمير وجيه المدير الفني و٤ لاعبين هم طارق مؤمن كابتن المنتخب وكريم سامي عبدالجواد وعلي فرج ومحمد أبو الغار .

ويسعى منتخب مصر للإسكواش تحت قيادة مدربه أمير وجيه للفوز باللقب مؤكدا أن هدفه هو البطولة مضيفا ان فريقه استعد جيدا للبطولة خاصة في ظل امتلاك الفريق لافضل نجوم العالم والتي ستمثل المنتخب في هذه المهمة.

يذكر أن الاتحاد قد كلف أمير وجيه بتولي هذه المهمة نظرا لكفاءته وخبراته الكبيرة وفوزه بالعديد من البطولات .
بعثة منتخب مصر للإسكواش تتوجه لأمريكا للمشاركة فى كأس العالم للفرق.. صور
بعثة منتخب مصر للإسكواش تتوجه لأمريكا للمشاركة فى كأس العالم للفرق.. صور
بعثة منتخب مصر للإسكواش تتوجه لأمريكا للمشاركة فى كأس العالم للفرق.. صور
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