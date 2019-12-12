الزبرجد | جزيرة المعدن الثمين ومتعة الغوص مع القروش بالبحر الأحمر | شاهد

تمتلك محافظة البحر الاحمر عددا من الجزر شمالا وجنوبا بداية من الغردقة شمالا وحتى مرسى علم جنوبا ومن بين تلك الجزر واحدة من اشهر الجزر على مستوى العالم لانها كانت من أهم واقدم مصادر حجر الزبرجد في العالم انها جزيرة الزبرجد.



يقول الباحث البيئى أحمد غلاب ان هناك اقاويل إن جزيرة الزبرجد اول مكان اكتشف فيه الحجر الثمين لانها كانت معروفة بذلك الاسم في مصر القديمة، ويعرف الزبرجد فيها من 1300 ق.م



ويضيف غلاب تمتلك الجزيرة تنوعا بيولوجيا كبيرا فبجانب الكائنات البحرية فى قاع البحر هناك طيور تشتهر بها تلك الجزيرة مثل صقر الغروب كذلك يوجد بها كميات كبيرة من اسماك القرش والموراي والأخطبوط والحبر والدلافين والشعور والمرجان والنابليون، تقع الشواطئ البكر للجزيرة في محمية جبل علبة لذلك يعتبر الغوص بها له متعة خاصة .



يضيف حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحرى وحماية البيئة ان هذه الجزيرة من ابرز المناطق التى يعشش فيه السلاحف نظرا للمسافة التى تبعدها عن الساحل وهى من اقرب المناطق للممر الملاحى وهو ما يعطيها اهمية استراتيجية بجانب اهميتها الاقتصادية وهناك العديد من رحلات السفارى الاسبوعية التى تزور تلك الجزيرة للمارسة رياضة الغوص النهارى والليلى وهى احد اهم وسائل التسويق السياحى للغوص .



واوضح الطيب ان الجزيرة بها شعاب مرجانية يعيش بها انواع مميزة من الأسماك والأحياء المائية وهناك معلومات الى انه قديما أنتجت جزيرة الزبرجد أكبر أحجار الزبرجد في العالم وهو حجر يزيد وزنه على (310) قيراط معروض في متحف المعهد السمسثوني الشهير في العاصمة الأمريكية واشنطن.

