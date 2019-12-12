عمرو موسى: 50% من شباب الخارجية المشاركين في منتدى أسوان من النساء

ووجه الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، تحية تقدير إلى الفريق الذى قام بعمل شاق وكبير في منتدى أسوان.





وجه عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الشكر لوزارة الخارجية وأجيالها المختلفة التى وجهت له الدعوة اليوم، الخميس، للمشاركة في جلسة حول النزوح القسري فى أفريقيا ضمن جلسات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.وقال عمرو موسى، خلال جلسة حول النزوح القسرى فى أفريقيا فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، إن تواجد الشباب والسيدات بوزارة الخارجية في العمل الدبلوماسي يعكس اهتمام الدولة بهم.وأضاف الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن 50% من شباب الخارجية المتواجدين لخدمة المؤتمر، من نساء السلك الدبلوماسى المصرى والإداري في وزارة الخارجية.وانطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الأولى أمس، الأربعاء، بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، وإنجلترا، وروسيا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا".