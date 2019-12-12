صندوق تحيا مصر: بشاير الخير أولى محطات نور حياة بالإسكندرية

أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم اولى القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة في محافظة الاسكندرية بمدينة بشاير الخير ١، لتباشر عملها وإجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة ليصل إجمالي عدد المحافظات التي تعمل بها المبادرة إلى ١٦ محافظة حتى الآن وهي السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر وكفر الشيخ والاسكندرية.



شهد اطلاق المبادرة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية يرافقه عدد من قيادات المحافظة.



وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية نور حياة بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عددا من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر والهيئة القبطية الانجيلية.



وأضاف أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى على مليوني مواطن من الفئات الأولى بالرعاية وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وتوفير نصف مليون نظارة طبية مجانا، خلال ٣ سنوات فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية في المدارس الحكومية وتوفير مليون نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي .



وأوضح عبد الفتاح أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بكل محافظة حيث تجرى نحو ٥٦٠ عملية اسبوعيا من خلال ٨ مستشفيات مشاركة في المبادرة حتى الآن على مدار اليومين.



وأشار إلي أن المبادرة قدمت خدمتها الطبية لنحو ٨٠ ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية حتى الان وتم إجراء ٨ الاف عملية للمياه البيضاء.



يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118