انطلاق الورش التحضيرية لـ منتدى شباب العالم 2019.. 7 ورش عمل ونماذج محاكاة للشباب تنعقد اليوم.. اللجنة المنظمة تعلن إتاحة نسخة جديدة من تطبيق الهاتف للمشاركين.. وننشر تفاصيل اليوم التحضيري الثاني

انطلاق الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم 2019

إتاحة نسخة جديدة من تطبيق الهاتف الذكى للمشاركين إلكترونيا

انطلقت اليوم، الخميس، فعاليات الورش التحضيرية للدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم المقرر افتتاحه رسميا، بعد غد، السبت، 14 ديسمبر في مدينة شرم الشيخ.وينقسم اليوم الأول إلى 7 ورش تنطلق في الساعة العاشرة صباحًا وهي: الجزء الأول من ورشة الشباب والثورة الصناعية الرابعة، والبلوك تشين والتحول الرقمي الحكومي، وشباب دول البحر المتوسط، والشباب الأفريقي، والجزء الأول من ورشة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، ونموذج محاكاة دول البحر المتوسط، وأول ورش فعالية WYF Labs والتي تُقام لأول مرة هذا العام وستكون الورشة الثانية لهم الساعة الواحدة ظهرًا، وفي الساعة الخامسة مساءً سيكون افتتاح منطقة الترفيه المعروفة بـFreedom.e والتي تٌقام للعام الثاني على التوالي ويختتم اليوم الأول بفعالية شجرة الكريسماس احتفالًا بقرب أعياد ميلاد السيد المسيح.وأعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم عن إتاحة النسخة الجديدة والمطورة من تطبيق الهاتف الذكى الخاص بالمنتدى للمشاركين والمتحدثين.ويعمل التطبيق على توفير حلقة الوصل بين المشاركين والحاضرين بالمنتدى من خلال منصة "تراسل"، بجانب بعض المهام التنظيمية والتى تساعد المشاركين فى الورش والفعاليات طوال أيام المنتدى.كما يشهد اليوم التحضيري الثاني، 13 ديسمبر، منذ الساعة العاشرة صباحا مجموعة من ورش العمل، والبداية ستكون مع الجزء الثاني من ورشة الشباب والثورة الصناعية الرابعة، وكذلك ورش الذكاء الاصطناعي، والتعليم والثورة الصناعية الأربعة، وتحديات الأمن والسلم الدوليين، والجزء الثاني من ورشة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم، والأمن الغذائي في العالم، والورشة الثالثة لفعالية WYF Labs وستكون الورشة الرابعة لها الساعة الواحدة ظهرًا بعد صلاة الجمعة، وتستمر فعاليات Freedom.e مساء اليوم الساعة الخامسة مساءً إلى أن يُختتم اليوم الثاني بحفل افتتاح النسخة الثانية من فعاليات مسرح شباب العالم.جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن الافتتاح الرسمي للدورة يوم السبت 14 ديسمبر الساعة السابعة مساء.وتبدأ جلسات المنتدى من صباح اليوم التالي الأحد، 15 ديسمبر، بمشاركة حوالي 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.ومنتدى شباب العالم منتدى سنوي عالمي، يقام بمدينة شرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.وقد انطلق المنتدى في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.