اطلب فاتورتك تضمن حقك.. الضرائب: نهدف لخلق بيئة محفزة للاستثمار القومي

قال الدكتور محسن الجيار، مدير مساعد المسجلين بمصلحة الضرائب، إن خطة تطوير مصلحة الضرائب اليوم يطلقها وزير المالية" محمد معيط"، لافتا الى ان هناك حملة وطنية شاملة لبناء الوعى الضريبى الشامل بين المواطنين والممولين في إطار وتوجهات القيادة السياسية .



وأضاف الدكتور محسن الجيار،خلال برنامج " صباح البلد " المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الحملة الوطنية الشاملة تساعد على مد جسور الثقة بين المجتمع الضريبى بمصلحة الضرائب لخلق بيئة محفزة لبيئة الاستثمار القومى، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظومة الضريبية والوصول الى حق الدولة لبناء الاتفاق القومى .



وأشار مدير مساعد المسجلين بمصلحة الضرائب، إلى أن " اطلب فاتورتك تضمن حقك" حملة لكل من يقدم خدمة في مصر عليه أن يبدأ فى اصدار فاتوره شرائية تؤكد اتمام عملية البيع، موضحا أن الفاتورة الضريبية تعمل على بناء جسر ثقة كبيرة جدا فى الاتفاق القومي بشكل عام .



وتابع مدير مساعد المسجلين بمصلحة الضرائب، أن كل ذلك ينصب على مصلحة الضرائب المصرية، لتعظيم الإرادة العامة للدولة ،إلى جانب الارتقاء بالصحة والتعليم والمستوى المعيشي للمواطن بشكل عام .



واكد : أن هناك اتفاقيات بين مصلحة الضرائب و جهاز حماية المستهلك في حالة رفض البائع اخراج فاتورة للمشتري، فعليه الاتصال بالخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية 16395 أو جهات حماية المستهلك 19588 .