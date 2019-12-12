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منوعات

طفلة تبكي فرحا بعد أن فاجأها إخوتها بتلك الهدية.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:57 م
صدى البلد
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مريم صليب
في جلسة هادئة، قالت أصغر طفلة في المنزل إنها تتمنى أن يهديها سانتا كلوز هذا العام جروًا من نوع "جولدن"، وتعامل إخوتها مع كلامها أنها أمنية قد تتحقق أو لا، فهي كلمات عابرة عندما تحدث جميعهم عن أمنياتهم.

وفوجئت الطفلة عندما استيقظت صباح الأربعاء الماضي ووجدت هدية أمام باب المنزل مكتوب عليها إهداءً من سانتا كلوز، فقفزت فرحا وذهبت إلى والدها ووالدتها وإخوتها وهي تبكي من الفرح، وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل".

وفرحت الطفلة فرحة غير عادية عندما فتحت الهدية وبدأت في فك الأغلفة من حولها، ففي البداية ظنت أنها دمية، إلا أنها سمعت صوت كائن حي يتنفس ولكن لم تعتقد أنه الكلب الذي تمنته.

وفتحت الطفلة الغلاف وقفز الجرو الصغير إليها فبكت فرحا عندما رأته وظلت تقفز وترقص مع جروها الصغير.


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