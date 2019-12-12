ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنوفية يحيل واقعة مصرع طالب صعقًا بالكهرباء للنيابة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:06 م
الطالب
الطالب
Advertisements
محمد امين
أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة وفاة الطالب محمد السيد حلمي بده للنيابة العامة للتحقيق العاجل، والذي توفي نتيجة صعقة بماس كهربائي من عامود كهرباء بقرية هورين مركز بركة السبع نتيجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

جاء ذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالديوان العام إخطارًا يفيد بوفاة الطالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة ناصر الإعدادية بنين نتيجة صعقة بالكهرباء.

وعلي الفور كلف محافظ المنوفية رئيس مركز ومدينة بركة السبع بنزول لجنة لمعاينة موقع الحادثة، حيث أفاد رئيس المدينة بأنه فور وقوع الحادث تم نقل الطالب إلي مستشفي بركة السبع المركزي في تمام الساعة العاشرة صباحًا. 

وتم اتخاذ إجراءات الإسعافات الأولية ونقلة للعناية المركزة إلا أنه توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف وظائف المخ .

كما أفاد تقرير رئيس مدينة بركة السبع أن عمود الكهرباء عمود شبكات ( ضغط متوسط) ليس به إنارة ويتبع شركة كهرباء جنوب الدلتا وقامت شبكة الكهرباء فور الحادث بتغيير عازل علي العامود كان مكسورًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أثناء إصلاحه عطل بالمنزل .. مصرع شاب صعقته الكهرباء بالمنوفية

فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء

أول ضحايا الأمطار.. مصرع طالب صعقه عامود كهرباء بالمنوفية

تفاصيل مصرع أول ضحية لـ الأمطار صعقا بعامود كهرباء في المنوفية

ترشيحاتنا

حكم تعقيم القط المنزلى .. الإفتاء ترد

سعرها مليون دولار .. محمد رمضان يستعرض بسيارة أخرى فارهة

الفرح باظ.. شقيق العريس يضرب العروس ووالدتها.. صور

بسبب مصطفى محمد.. نجم الزمالك السابق يشن هجوما عنيفا على أحمد بلال

فيديو جديد للراقصة جوهرة مع مدير أعمالها

مصادر تكشف التفاصيل الكاملة لـ تعاقد الأهلي مع كهربا وحقيقة الشرط الجزائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرح باظ.. شقيق العريس يضرب العروس ووالدتها.. صور

هشام طلعت مصطفى يفتتح مكتب الشهر العقاري بالرحاب.. صور

من قلب الشارع.. محافظ الجيزة يتابع عمليات رفع مياه الأمطار