محافظ المنوفية يحيل واقعة مصرع طالب صعقًا بالكهرباء للنيابة

أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة وفاة الطالب محمد السيد حلمي بده للنيابة العامة للتحقيق العاجل، والذي توفي نتيجة صعقة بماس كهربائي من عامود كهرباء بقرية هورين مركز بركة السبع نتيجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.



جاء ذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالديوان العام إخطارًا يفيد بوفاة الطالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة ناصر الإعدادية بنين نتيجة صعقة بالكهرباء.



وعلي الفور كلف محافظ المنوفية رئيس مركز ومدينة بركة السبع بنزول لجنة لمعاينة موقع الحادثة، حيث أفاد رئيس المدينة بأنه فور وقوع الحادث تم نقل الطالب إلي مستشفي بركة السبع المركزي في تمام الساعة العاشرة صباحًا.



وتم اتخاذ إجراءات الإسعافات الأولية ونقلة للعناية المركزة إلا أنه توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف وظائف المخ .



كما أفاد تقرير رئيس مدينة بركة السبع أن عمود الكهرباء عمود شبكات ( ضغط متوسط) ليس به إنارة ويتبع شركة كهرباء جنوب الدلتا وقامت شبكة الكهرباء فور الحادث بتغيير عازل علي العامود كان مكسورًا.