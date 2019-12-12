السيمفوني يعزف مؤلفات كلاسيكية ومقتطفات من الأوبرات الإيطالية على المسرح الكبير

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى بالتعاون مع المعهد الثقافي، الإيطالي وسفارة البرتغال بالقاهرة، حفلًا بقيادة المايسترو الإيطالية إيزابيلا امبروسينى ومشاركة كل من عازفتي الفيولينة الشاباتين جنا سامر ورنا عبد الوهاب، السوبرانو إيمان مصطفى والتينور البرتغالى جوزيه دي إيسا، وذلك في الثامنة مساء السبت 14 ديسمبر على المسرح الكبير.



ويتضمن البرنامج عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها سويت لـ ريسبيجى ، كونشيرتو ثنائى الفيولينة لـ باخ، إلى جانب مقتطفات غنائية من أشهر الأوبرات الإيطالية لكل من فيردي وبوتشيني.



يشار إلى أن الموسم الحالي لأوركسترا القاهرة السيمفوني يضم العديد من الفعاليات التى تشمل ورش العمل المتخصصة، إلى جانب استضافة العديد من القادة والعازفين العالميين.