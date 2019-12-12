للتراخي في أعمال شفط مياه الأمطار.. محافظ الجيزة يجازي مسئول النظافة بحي جنوب

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنفيذ أعمال شفط مياه الأمطار من علي المحاور والطرق الرئسية والأنفاق والكباري، بالتزامن مع هطول الأمطار منذ صباح اليوم، الخميس.



وتابع المحافظ أعمال شفط وإزالة أثار الأمطار بأحياء جنوب وشمال الجيزة والدقي والعجوزة والهرم والطالبية للتأكد من عدم تأثير مياه الأمطار علي الحركة المرورية ومتابعة أعمال توزيع المعدات علي المناطق الحيوية .



وتفقد راشد محيط جامعة القاهرة وشوارع الدقي وشارع النيل والبطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية ومحور 26 يوليو وشارع أحمد عرابي وكوبري أحمد عرابي ومطار إمبابة والطريق الدائري وشارع اللبينى والأهرام والمريوطية.



وخلال الجولة قرر المحافظ مجازاة مسئولي النظافة بحي جنوب للتراخي في أعمال شفط تجمعات المياه بمحيط جامعة القاهرة .



ووجه المحافظ رئيس حى الهرم بشفط اى اثار للامطار بنفق اللبينى وعدم مغادرة النفق قبل إنهاء الأعمال .



وأكد المحافظ علي ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أي تجمعات مياه وإزالة أي بؤر علي الفور وخاصة المحاور والطرق الرئسية .



وأشار محافظ الجيزة الى ان هناك متابعة على مدار الساعة لأعمال شفط مياه الامطار اولًا بأول حيث تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والنظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالتواجد الميدانى طوال اليوم والتوجه السريع نحو اى تجمعات لمياه الأمطار وسرعة إزالتها لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والمركبات.



وقال محافظ الجيزة إنه تم الدفع بـسيارة شفط مياه وتم نشرها بالشوارع الرئيسية والحيوية وبجوار الانفاق والكبارى للتعامل الفورى مع اى تجمعات للمياه، حيث جرى تجهيز المعدات اللازمة لمواجهة مياه الأمطار بالشوارع إضافة إلى تطهير بالوعات الصرف والامطار بمطالع ومنازل الكباري والطرق والمحاور الرئيسية .



كما اكد اللواء احمد راشد على رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125 وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.

