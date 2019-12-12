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فيديو جراف

فيديوجراف| أزمة الدخان المغشوش فى السعودية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:05 م
صدى البلد
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فيديوجراف
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #الدخان_الجديد_مغشوش لـ يصل إلى "الترند" بشكل يومي.

اكتشف مدخنو السجاير الجديدة بأنها "مغشوشة"، ويوجد تغير فى الطعم والرائحة والمواد التبغية بها.

المدخنون طالبوا بإعادة المنتج القديم وعدم المساس بـ"أمزجة المدخنين".

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو جراف التالى..
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