المصريين الأحرار: أردوغان مُتعجرف يسول له شيطانه فرض الوصاية

استنكر حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، ماورد على لسان التركي رجب طيب أردوغان، من عدم إمكانية مصر و قبرص واليونان التنقيب فى البحر المتوسط دون إذن تركيا؛ويرى الحزب إنه حديث أجوف صادر عن مُتعجرف يسول له شيطانه فرض الوصاية!



وقال حزب «المصريين الأحرار» فى بيان رسمى، إن مصر والبلدان الصديقة قبرص واليونان لهما حق التنقيب فى حدود المياه الإقليمية لكل منهما وفق ترسيم الحدود البحرية بأعتبارهم أصحاب السيادة والقرار بشأنها عليها دون غيرهم طبقا للمواثيق الدولية.



وأضاف الحزب، أن تصريحات التركى «أردوغان» واستناده على مذكرة غير قانونية مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبي ليتجاوز حدود الهذيان ويّلوح بإرسال قوات تركية على أرض ليبيا، رغم رفض البرلمان الليبى والجيش الوطنى لتلك الأتفاقية المزعومة.



وإذ يؤكد «المصريين الأحرار»، أن جموع المصريين جنودًا أشداء يقفون في مقدمة الصفوف للدفاع عن ثروات الوطن وسلامة حدوده، وقواتنا المسلحة سيف رادع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وأستقرار بلادنا، ونشدد أن جموع المصريون يلتفوا بكل ثقة وتأييد لما يراه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مصر وزعيمها من تدابير بما يحقق صالح الوطن والمواطنين .



ويناشد الحزب الحكومة المصرية بإستدعاء القائم بأعمال السفير التركى بالقاهرة وتعنيفه على تصريحات رئيس بلادة وطردة من أرض مصر وقطع كل العلاقات الدبلوماسية.



ويواصل حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل حملة المقاطعة الشاملة لكافة المنتجات والسلع التركية، ويدعو جموع المصريين للتضامن والتفاعل معها ليكون رد شعبي على تجاوزات أردوغان.



و يؤكد حزب المصريين الأحرار علي خالص تقديره و احترامه للشعب التركي الذي يكافح ضد هذا الطاغية.



ويشير الحزب إلي أن «أردوغان» سيطر علية مرض التعجرف في سيل تصريحاته وأفعاله وتدخلاته السافرة في شئون الدول والبلدان والتي وصلت تجاوز الأدب مؤخرًا فى حق الرئيس إيمانويل ماكرون، وجميعها امور تستوجب حسابه.