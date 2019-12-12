تكريم أول شاب سعودى من ذوي الاحتياجات الخاصة يتخرج من أمريكا

كرمت جمعية الأطفال المعاقين بالسعودية، الشاب ماجد باسواد كأول شاب سعودى يتخرج من الولايات المتحده الأمريكية يحمل لقب سفير الإرادة.



وحظى باسواد - من ذوى الاحتياجات الخاصة- بتكريم من وزارة التربية والتعليم على مستوى المنطقه الغربيه كسفير للإرادة تحت شعار"المستقبل يمكن الوصول إليه".



وأقامت جمعية الأطفال المعاقين احتفال لتكريم وتوديع الطالب ماجد باسواد لرحلته الجديدة بأمريكا مواصلا مسيرته الجامعية ليكون نموذجا للتحدي والإرادة بقيادة الدكتور زهير ميمني.



وحضر الحفل العديد من الإعلاميين ومشاهير السوشال ميديا ورجال الأعمال وشاركت الحفل المستشارة الإعلامية فاطمة الجبيني والناشطة الإعلامية عاتكة ملا مع أم البطل إيمان باشكيل.