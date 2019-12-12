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أخبار البلد

سفير مصر: اقبال كبير من الكويتيين على المشاركة في منتدى شباب العالم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:32 م
صدى البلد
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شرم الشيخ- محمد عبد المنعم
أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني أن هناك إقبالا من النماذج المتميزة من الشباب الكويتي على المشاركة في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم والذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ) خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وشدد القوني على أن استمرار انعقاد منتدى شباب العالم للعام الثالث على التوالي يؤكد نجاحه الكبير بعد اعتماده كمنصة حوارية شبابية تهتم بطرح مجمل القضايا التي تشغل الرأي العام الدولي.

وتستهدف تبادل الآراء بين مختلف الحضارات والثقافات، والتأكيد على قبول الآخر والعيش المشترك، مشيرًا إلى أن المنتدى يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية المصرية بتأهيل الشباب ودعم طاقاتهم وتنمية مهاراتهم واكتساب الخبرات، بالإضافة إلى العمل على تقريب وجهات النظر والحوار بين الشباب من مختلف الحضارات، ومساعدتهم على طرح أفكارهم وتصوراتهم، والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نخبة من الزعماء والقادة والمفكرين حول العالم.

وأوضح القوني أن فكرة منتدى شباب العالم طرحت في أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري خلال أحد المؤتمرات الوطنية للشباب مبادرة لتدشين منصة للحوار بين شباب العالم، من خلال استضافة مجموعة منهم، لطرح قضايا تهم الرأي العام الدولي؛ حيث لاقت الفكرة استجابة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دشن النسخة الأولى من المنتدى في شرم الشيخ في العام نفسه، بهدف تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات وترسيخ مبادئ العيش المشترك.
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