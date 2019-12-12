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حوادث

عايز البلد تخرب .. رواد السوشيال ميديا لجمال عيد: اين ستذهب لو سقطت الدولة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:53 م
رواد السوشيال ميديا
رواد السوشيال ميديا
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هاجم رواد السوشيال ميديا الناشط جمال عيد بعد ان وصفوه بـ "راع للفوضي" و "بالمناضل الافتراضي"، موجهين له سؤالا  أين ستذهب عندما تسقط الدولة وتعم الفوضى؟ ورد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عليه إن الفوضي هدف جمال عيد لأنه لا يستطيع أن يتعايش سوى مع الخراب والدمار والاحتراب الداخلي. 

وغرد آخرون عليه ما موقفك في حالة فرض الخارج وصايته على بلدك وأبناء وطنك إذا كنت في الأصل تؤمن بالأوطان، أو أنك حزمت حقائبك إنتظارا لتلك اللحظة حتى تفر إلى الخارج تاركا الجميع غارقا في مستنقع الوهم الذي صورته لهم بالتضليل والخداع على منصات إعلام الخراب فلا ينفعهم الندم.
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