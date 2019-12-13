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ديني

سنن مستحبة يوم الجمعة .. تعرف عليها

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:49 ص
صلاة الجمعة - أرشيفية
صلاة الجمعة - أرشيفية
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عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه خص يوم الجمعة بسبع سُنن، يُستحب أن يقوم بها المُسلم.

وأوضحت «لجنة الفتوى» عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن السُنن السبع التي وردت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واختص بها يوم الجمعة هي: «الإغتسال، التطيب، لبس الجميل، التسوك، التبكير إلى المسجد لصلاة الجمعة ، قراءة سورة الكهف، والإكثار من الدعاء والصلاة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم-» .

حكم الاغتسال للجمعة دون نية التطهر من الجنابة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن النية في الاغتسال لصلاة الجمعة أو للطهارة من الجنابة، لا تُعد ركنًا من الأركان، حيث يمكن للشخص الجُنب الاغتسال لصلاة الجمعة، دون نية التطهر من الجنابة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال لشاب أكد خلاله أنه أصبح جنبًا ثم اغتسل بنية الاغتسال لفريضة الجمعة، فهل هذا الغُسل يغني عن غسل الجنابة أم لا؟»، وجاءت في الإجابة أن هذا الاغتسال الذي تم صحيح ويحل محل غسل الجنابة وهذا على رأي الأئمة الأحناف، مشيرة إلى أنهم لم يعتبروا النية في الغُسل ركنًا من الاركان الضرورية للطهارة.
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