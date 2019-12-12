عمرو سعد يروي حكاية مشهد جريء في مسيرته الفنية.. تفاصيل

نشر الفنان عمرو سعد مشهد من فيلم "مولانا" على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام".



ووصف عمرو سعد هذا المشهد بالمشهد الجريء وعلق على الفيديو قائلا: "مشهد جرئ من فيلم #مولانا #عمرو_سعد ".



وأكمل: حكايتي مع الفيلم ده كبيرة اولها كان رفض وتردد وبعدين قناعة انه حاجة مهمة وخطيرة محتاجها الناس وواجب تجاه الدين والمبادئ بتاعتنا وبلدنا وبعده جهد كبير من كل اللي اشتغلوا وفكروا ثم أزمات منع من دول كتير ثم نجاح كبير وجوائز مهمة ومقالات من نقاد عالميين وعرب وفي هوليود إعجاب من رابطة الجولدن جلوب وتصفيق لمده طويله وتكريم من اكبر حكام في الأوسكار الأمريكي لدرجة انهم طلبوا مني البقاء في أمريكا وتقديمي لاحد الشركات الكبري ورسائل من ناس في كل مكان للفيلم ولسه الحكاية ما انتهتش وليها باقي مهم هاكمل ليكم الحكايه بعدين لان الفيلم اللي كنت طموح في ترجمته لكل اللغات في العالم واللي لسه لم يعرض بعد في المحطات المصرية.



يذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو سعد، كان فيلم "حملة فرعون" الذى شارك فى بطولته محمد لطفى وتايسون وروبي، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.