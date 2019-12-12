شاهد.. إطلالة أنيقة لـ سوار النجار بـ الأسود

نشرت المطربة التونسية سوار النجار صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور "إنستجرام".



وظهرت سوار النجار ترتدى فستانا أسود وتركت شعرها متطايرا بين كتفيها بشكل لامع ومبهر، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع الآيلاينر الأسود، ووضعت أحمر شفاه باللون الهادئ الذى يبرز أنوثتها.



وعلقت قائلة "إفعل ماشئت !!‏فسيأتي يوم يفعل بک مافعلت !‏عندما تظلِم ... ستُظلم

‏و عندما تكذِب ... سيُكذب عليك، ‏و عندما تُشوه سمعة أحد، ‏فـ تأكد أن دورك قادم

‏فـ افعل اﻵن ماتحب أن يُفعل بک غدآ، ‏فـ كما تدين تُدان".



جدير بالذكر بأن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها القادم مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.