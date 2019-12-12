ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. إطلالة أنيقة لـ سوار النجار بـ الأسود

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:05 م
سوار النجار
سوار النجار
Advertisements
محمد بدران
نشرت المطربة التونسية سوار النجار صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وظهرت سوار النجار ترتدى فستانا أسود وتركت شعرها متطايرا بين كتفيها بشكل لامع ومبهر، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع الآيلاينر الأسود، ووضعت أحمر شفاه باللون الهادئ الذى يبرز أنوثتها.

وعلقت قائلة "إفعل ماشئت !!‏فسيأتي يوم يفعل بک مافعلت !‏عندما تظلِم ... ستُظلم
‏و عندما تكذِب ... سيُكذب عليك، ‏و عندما تُشوه سمعة أحد، ‏فـ تأكد أن دورك قادم
‏فـ افعل اﻵن ماتحب أن يُفعل بک غدآ، ‏فـ كما تدين تُدان".

جدير بالذكر بأن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها القادم مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.
شاهد.. إطلالة أنيقة لـ سوار النجار بـ الأسود
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان لامع.. منة فضالي بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها

جمال الروح أهم من ج الجسد.. سوار النجار تتألق في أحدث ظهور

بـ تصميم مميز.. سيرين عبد النور تتألق بفستان أحمر نارى

بـ هاف ستومك وشعر كيرلي .. ندى موسى تشعل السوشيال الميديا

أسود في أورانج.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بـ إطلالة ساحرة

منة فضالي في أحدث إطلالة.. شاهد

ترشيحاتنا

حكم رسم صور لذوات الأرواح.. الإفتاء توضح

شاهد.. رقص هستيرى لـ ميس حمدان وشقيقاتها

فيديو جديد للراقصة جوهرة مع مدير أعمالها

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول قانونية تعاقد الأهلى مع كهربا

صوت لفخر العرب.. محمد صلاح ينافس على جائزة هدف الأسبوع بـ دوري أبطال أوروبا

داخل المستشفى ووجهها مليء بالكدمات.. زينة تودع عام 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان محتشم .. المطربة بوسى تخطف الأنظار بإطلالة انيقة

نصيحة هاني الناظر.. أرخص علاج لتشقق اليدين والقدمين في الشتاء

بالأسود الأنيق.. ريم البارودي تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة