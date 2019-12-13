حاكموه عسكريا بعد وفاته.. حكاية ابن عمة ملكة إنجلترا مع فدائى بورسعيد

يظل تاريخ محافظة بورسعيد مليئا بالكثير من البطولات التي تتجلى فيها معاني الفداء من أهالي المحافظة، التي تحدت غطرسة و إعتداء ثلاث دول غاشمة ؛ لينجح أهالي الباسلة بدفاعهم عنها و اتحادهم سويًا في الانتصار على دول العدوان الثلاثي .



وتأتى عملية خطف الضابط الإنجليزي "مورهاوس" إبن عمة ملك إنجلترا ، وهي الأشهر والتي تحولت فيما بعد الى سياق درامى خصب في أشهر الأفلام التي تحدثت عن بطولة بورسعيد في العدوان الثلاثي ومن بينها فيلم "بورسعيد" للفنان الكبير فريد شوقي ، والفنانة الكبيرة هدى سلطان ، والفنان شكري سرحان ، والفنانة ليلى فوزي.



وترجع أسباب تنفيذ تلك العملية عقب تحول بورسعيد بأكملها إلى ثكنة عسكرية، و رائحة الدم في كل مكان، والحزن يخيم على المدينة.



فكان 11 ديسمبر عام 1956، من أكثر الأيام بؤسًا و مرارًا التي شهدتها بورسعيد فى سبيل الدفاع عن مصر أرضًا و عرضًا ، فقام ضباط و جنود العدوان الثلاثي بعمل غارات مسلحة وإطلاق رصاص عشوائي بشوارع بورسعيد، وهدموا المنازل بإستخدام القذائف ، و قتلوا النساء و الأطفال ضاربين بالقوانين الدولية عرض الحائط .



جاء قرار مجموعة الفدائيين " محمد حمدالله ، محمد سليمان ‏، أحمد هلال‏ ، حسين عثمان ، طاهر مسعد ، و على زنجير " قائد السيارة رقم "57" بالرد على هذه الأفعال ، بعمل كبير يثأرون به لأنفسهم ، بجانب ضرورة أسر ضباط إنجليز ؛ لإستبدالهم بضباط و فدائين مصريين أسرى .



اجتمع الفدائيون واتفقوا على خطف "الضابط الإنجليزي مور هاوس" الذي كان معروفًا عنه الغرور و التكبر وكراهية المصريين ؛ ليردوا اعتبار المصريين من جهة ، و لتوجيه ضربة موجعة لملكة و قادة بريطانيا من جهة أخرى .



ورصدت مجموعة الفدائيين تحركاته اليومية بالفعل ، و في تمام السابعة صباحًا ، أنتظر الفدائيون مرور الضابط "مورهاوس" بسيارته في شارع رمسيس داخل سيارة سوداء كان رقمها (57 قنال) ، وكلفوا أحد الأبطال من الأطفال كان يقود دراجة باستدراج الضابط الإنجليزي عن طريق سبّه واستفزازه ، عند تقاطع شارعي رمسيس مع صفية زغلول.



وبدأ الضابط الإنجليزي في محاولة مطاردة الطفل ؛ ليوقفه و يقتله؛ لأن في ذلك الوقت كان الإنجليز قد منعوا ركوب الدراجات ، بعد أن ‏أستخدمها الفدائيون ‏في رمي القنابل على قوات الإحتلال ، فجرى الضابط وراء الطفل ، محاولًا الإمساك به .



وعقب ذلك وصل الطفل إلى أسفل أحد المنازل بشارع جانبي، فنزل الضابط محاولًا الإمساك به و ضربه ، و في وقت سريع ظهر الفدائيون ، حسب الخطة الموضوعة ، و نجحوا في إقناع الضابط الإنجليزي بأنهم ضباط مصريون ، و سيأتون بالطفل له في مكان تجمع معسكر الإحتلال ، ويجب على الضابط أن يرحل حتى لا يتجمع الأهالي حوله و يفتكوا به .



و لأن الضابط الإنجليزي كان مغرورًا و بسبب ثقته الزائدة ، قذف ‏الطبنجة الخاصة به في تابلوه السيارة ، فخطفها أحد أبطال المقاومة ، و هي مازالت في الهواء ، ثم قام أبطال المقاومة الشعبية بتقييد حركته.



وضع الفدائيون "مورهاوس" داخل السيارة السوداء الخاصة بهم ، وكانت سيارة خدمة المياه ، و كان مسموح لها بالمرور في حظر التجوال المفروض في الشوارع في ذلك الوقت ، وكمموا فم "مورهاوس".



و بعد ذلك أنطلق الفدائيون مسرعين إلى شارع النهضة ، ثم شارع عرابي، وأثناء سيرهم قابلتهم دورية إنجليزية ، فاضطروا إلى الدخول إلى بلوكات النظام من الباب الخلفي ، وأحضروا صندوقا حديديًا ، ووضعوه بداخله ، حتى يتمكنوا من الهروب به دون أن يعترضهم أحد .



واتجهوا به إلى منزل الدكتور أحمد هلالي ، و هو منزل مواجه لأحد مراكز القيادة البريطانية ، و كان من المستبعد أن يفكر البريطانيون أن ضابطهم موجود داخل هذا المنزل .



و بمجرد إختفاء الضابط الإنجليزي "مورهاوس" فرضت القوات البريطانية حصارًا مشددًا على المنطقة ، وقرروا حظر التجوال في الشوارع ، ما جعل الفدائيون لا يستطيعون الوصول إلى صندوق "مورهاوس"، الذي كان موجودًا فيه.



وبسبب عدم قدرة الضباط الإنجليز في الوصول لمكان مخبأ "مورهاوس" جن جنونهم ، و قاموا بعمل دوريات تفتيش في كل مكان ببورسعيد، و عمل حصار إبتداء من شارع كسرى حتى طرح البحر ، ومن شارع الأمين حتى شارع محمد على ، و هي منطقة كبيرة جدًا ، و وضعوا الأسلاك الشائكة لمدة ثلاثة أيام.



حاولت قوات الاحتلال إرغام البورسعيدية على الإفصاح عن مكان مورهاوس بشتى الطرق ، فعذبوهم بكل وحشية ، و علقوا المشانق ، و فتحوا خراطيم المياه الباردة على المواطنين، وجعلوا المواطنين يحفرون حفرًا بأنفسهم ليُدفنوا فيها ، و لكنهم لم يصلوا إلى شيء أمام صمودهم و عنادهم ، فاضطروا إلى الانسحاب من حي المناخ والعرب إلى حي الإفرنج .



عندما وصل الفدائيون إلى المنزل المخبأ فيه مورهاوس ، و فتحوا الصندوق وجدوه ميتًا ، فلم يجدوا مفرًا من أن يقرروا دفنه أسفل سلم المنزل ، و لفظ "مورهاوس" أنفاسه الأخيرة ؛ بسبب شدة الحصار ، وعدم قدرة الفدائيين لدخول العقار المخبأ به ، بجانب وجوده داخل الصندوق بدون أكل أو شرب ثلاثة أيام ، كما أن الصندوق كان مقلوبًا _



و بعد مداولات قررت مجموعة الفدائيين تسليم جثة "مورهاوس"، بعد أن قررت القوات المعتدية وقف إطلاق النيران و الإنسحاب من بورسعيد بلا عودة ، مقابل إستلام الأسرى المصريين مقابل جثمان أبن عمة ملكة بريطانيا .



وبالفعل تم تسليم الجثة للقوات الدولية ، و للجنة التي شكلها مجلس الأمن ، و كان هناك مجلة تُصدر من بورسعيد بأسم " المقاومة الشعبية " أصدرت أخر عدد لها بعنوان " هدية مصر لبريطانيا الطفل المدلل مورهاوس " ، و وضعها الفدائيون داخل صندوق الجثمان فى رسالة موجعة من البورسعيدية لبريطانيا .



وعقب ذلك تم محاكمة مورهاوس عسكريًا في إنجلترا حتى بعد وفاته ؛ بسبب تخاذله و ترك سلاحه و وحدته دون أوامر .



لم تقتصر البطولات و التضحيات علي مجموعة خطف مورهاوس ، فمن قبلهم زينب الكفراوى ، و الممرضة فاطمة الأخرس ، و الطفل نبيل منصور ، و السيد عسران ، و البطل محمد مهران ، و عصمت خفاجة ، و فاطمة السيد عمر، و غيرهم من أبناء الباسلة في الدفاع عن تراب مصر و مواجهة قوى العدوان .



فهناك العديد من الأبطال الذي قدموا التضحيات ستظل بطولاتهم عالقة في أذهان المصريين ، و ملهمة لإشعال روح الانتماء و الوطنية ، فلو لم تكن بطولاتهم و تضحياتهم ما نعمنا بالعيش علي تراب تلك الوطن