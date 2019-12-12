السينما السعودية تنطلق نحو العالمية.. جائزة لـ سيدة البحر من فينيسيا .. ومراكش يحتفى بأول روائى طويل.. وتحضيرات لمهرجان سينمائى دولى فى جدة

لأول مره تشارك السينما السعودية فى أيام قرطاج و مهرجان مراكش بشكل رسمى

إطلاق مهرجان سينمائى عالمى فى جدة شهر مارس المقبل



عمل كبير تقوم به هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة الأخيرة تحت إشراف رئيسها تركى ألـ الشيخ من خلال موسم الرياض، والذى إجتذب نجوم مصر والعالم نحو تقديم كل ما هو جديد من إبداع على أرض المملكة، والتى من المنتظر ان تحوى بحلول منتصف عام 2020 حوالى 80 دار عرض سينمائية.



على جانب ىخر أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان قبل فترة عن إطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وهو الاول من نوعه فى السعودية، وتحديدا فى مدينة جدة، خلال شهر مارس المقبل.



ويقدّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العديد من الفرص الهامة للعاملين في صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، بهدف التواصل مع نظرائهم من القطاع السينمائي المحلي والإقليمي. ويشتمل البرنامج على ورشات عمل وندوات ومحاضرات وجلسات تواصل لبناء علاقات بين المنطقة العربية والعالم، والترويج للمشهد السينمائي العربي والسعودي.



وعلى مستوى صناعة السينما فقد عادت السعودية هذا العام إلى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى بفيلم "سيدة البحر"، وفاز بثلاث جوائز خلال منافسته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، وهم جائزة لجنة التحكيم أفضل فيلم وجائزة أفضل مخرج للمخرجة شهد أمين وجائزة لجنة تحكيم النقاد وحضر حفل ختام المهرجان وتسلم الجوائز المنتج المنفذ محمد الدراجي.



سيدة البحر هو اول فيلم سعودى يشارك بأيام قرطاج السينمائية، وهو عبارة عن حكايةً أسطورية عن فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة، تُقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى أسرتها وتثور على التقاليد المظلمة المتبعة في قريتها والتي تفرض تقديم الإناث من أطفالها إلى مخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة.



وحصل الفيلم في عرضه العالمي الأول على جائزة "فيرونا" للفيلم الأكثر إبداعًا ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة خلال فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كما شارك بمسابقة أفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41.



كما اقتنص الفيلم السعودي "آخر زيارة"، للمخرج عبد المحسن الضبعان جائزة لجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم في مدينة مراكش المغربية، بعد عرضه فى التشيك، والمانيا.



ويحكي الفيلم السعودي عن تشابك صراع ثلاثة أجيال، الجد والأب والابن، بين مدينة الرياض وإحدى القرى البعيدة، واختلاف التقاليد بين المنطقتين. وهذا الفيلم هو أول شريطفيلم روائي للمخرج الضبعان، ومن بطولة أسامة القس، وعبد الله الفهاد، وفهد الغريري، بقيادة أمين مسعدي مدير التصوير التونسي.



ومؤخرا أعلن مهرجان صندانس السينمائي عن إختيار الفيلم القصير "الفضائي العربي" من إخراج مشعل الجاسر، وتروي أحداثه قصّة كائن فضائي يدخل في حياة رجل مسلم متزوج ويساعده ليتغلب على الاكتئاب.



كما سيشارك في قسم "قعة ضوء"الفيلم السعودي "المرشّحة المثاليّة" للمخرجة السعوديّة هيفاء المنصور، الذى شارك فى مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، كأول فيلم يدعمه المجلس السعودي للأفلام، قبل أن يتقدم لتمثيل السعودية في سباق جوائز الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي.

