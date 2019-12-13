برلماني: قوانين الأحوال الشخصية تضمن حقوق المرأة والرجل

قال عفيفي كامل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة يوجد بها أكثر من مشروع قانون الأحوال الشخصية أغلبها تضمن حقوق المرأة في المجتمع.



وأضاف "كامل" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المشاريع ضمنت حقوق المرأة والرجل معًا حيث سمحت لرؤية الرجل أبنه بعد طلاق زوجته بالاضافة إلى ضمانه النفقة الزوجة وغيرها من المميزات التي أضافتها إلى الرجل والمرأة.



وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المرأة بمثابة سند لها وتأكيد على ضمان حقوقها في جميع المجالات ومن ضمنها قانون الاحوال الشخصية.



يأتى ذلك بعد أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لم يهتم فقط بالمرأة المصرية بل أنه يهتم بوجود المرأة الأفريقية، موضحا أن ذكر قانون الأحوال الشخصية التى يتم العمل عليه الآن هو من أجل تحقيق التوازن بين المرأة والرجل.



وأضاف الرئيس السيسي، أثناء جلسة تعزيز دور المرأة الأفريقية فى تحقيق السلام والأمن والتنمية، أن البرلمان والنواب حريصين جدا على مناقشة وتحقيق التوازن على قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمرأة، متابعا: "أطمنكم لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة"، وهي أكثر كفاءة وأقل فسادا.



أوضح الرئيس السيسي، إلى أن التجربة الحقيقة التى عاشتها مصر خلال السنوات الأخيرة يتم تقديمها للعالم، مشيرا إلى أنها فرصة للعالم للوقوف بجانب المرأة مثلما تفعل مصر الآن.



وينطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الأولى أمس الخميس، ويستمر على مدار يومين بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية؛ إضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، كندا".



ومن بين أبرز المتحدثين الرئيسيين بالمنتدى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي بدورته الحالية، وأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وموسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.