الأسواق الأفريقية والأمريكية| النصر للتعدين: 36.5 مليون دولار صادرات خلال 2018/2019

أظهرت نتائج أعمال شركة النصر للتعدين التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2018/2019 تحقيق صافي ربح بعد الضرائب نحو 403.639 مليون جنيه.



وكشفت نتائج الأعمال الموازنة المنتهية 30 يونيو 2019 عن إيرادات نشاط بلغت 1.349.303 مليار جنيه.



وتعد شركة النصر للتعدين من الشركات المصرية الرائدة فى التصدير بخبرة أكثر من 25 عاما حيث تصل نسبة التصدير من الإنتاج نحو 70%، وتتضمن المنتجات خام الفوسفات والتلك وكاولين وكوارتز وبولكلاى.



وتتراوح صادرات النصر للتعدين مابين 50 إلى 100 مليون دولار سويا، وحققت العام المالى الماضى نحو 36.5 مليون دولار صادرات، وتعد الأسواق الأسيوية الأولى فى استقبال صادرات النصر.



وتستهدف الشركة أسواق تصديرية جديدة فى الدول العربية وشرق وغرب وجنوب أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية والاتحاد الأوروبى وذلك بحسب الموقع الرسمى للهيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.