محافظ الفيوم يشهد ختام منافسات بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2004 ويكرم الفائزين

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أمس الخميس، ختام بطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد 2004 والتي أقيمت على مدى 6 أيام بنادي محافظة الفيوم بمشاركة 320 لاعبًا يمثلون 17 محافظة من محافظات الجمهورية، بحضور الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، والكابتن كمال عبد السلام محمد رئيس لجنة حكام مصر وأفريقيا، وسيد عثمان ممثلًا عن وزارة الشباب والرياضة، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم.



أشاد محافظ الفيوم بمستوى اللاعبين والجهد المبذول من قبل الأجهزة الإدارية والمدربين للوصول بهم إلى هذا المستوى الطيب، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالرياضة والرياضيين، كما أكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لجميع الألعاب الرياضية واستضافة جميع البطولات، معربًا عن ترحيبه بجميع الفرق المشاركة من المحافظات المختلفة، وشكره للقائمين على تنظيم البطولة.



ومن جانبه، أشار الدكتور عماد حمدي بليدي رئيس منطقة الفيوم للملاكمة، أن البطولة شارك فيها 320 لاعبًا يمثلون 56 مركزًا وناديًا شبابيًا على مستوى الجمهورية من محافظات: "الفيوم - القاهرة - الجيزة - الاسكندرية - القليوبية - الدقهلية - دمياط - الاسماعيلية - بورسعيد - السويس - بني سويف - أسيوط - الغربية - الشرقية - كفر الشيخ - الأقصر - شمال سيناء".



وأجريت خلال البطولة 307 مباراة في 13 وزنًا معتمدًا من الاتحاد المصري للملاكمةً تبدأ من 46 كيلو حتى + 81 كيلو، لافتًا إلى أن ارتفاع عدد المتنافسين في البطولة والجهات المشاركة، يؤكد أنها البطولة الأقوى في التنظيم والمشاركة.



وفي ختام المنافسات قام محافظ الفيوم، ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة، بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، وتسليم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للاعبين الفائزين فى مختلف الأوزان.