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برلمان

طلب إحاطة بشأن إعادة فتح مدارس التمريض مرة أخرى

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
حسن رضوان
أعلن عفيفي كامل عضو مجلس النواب، عن تقدمه طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن أزمة مدارس التمريض .

وقال "كامل" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك ضرورة إلى اعادة فتح مدارس التمريض التي تم إغلاقها في السابق بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدارس تمريض، مما أنها تشكل أهمية كبيرة في خدمة المريض وبالإضافة إلى إرسال الكوادر منها إلى الخارج.

وطالب النائب :"«بسرعة فتح مدارس تمريض جديدة وإعادة المغلق منها للخدمة من جديد لتخريج دفعات لسد العجز الموجود في المستشفيات بأنواعها».

وأشار عفيفي كامل عضو مجلس النواب، إلى أنه فتح هذه المدارس من جديد سينتج عنه عمالة مدربة قادرة على مد يد العون إلى المرضى داخل وخارج مصر.

وأكد النائب، على أنه قام بتقديم طلب الاحاطة حتي يتم توجيهه إلى الجهات المسؤولة لتحقيق في هذا الأمر ولسرعة الإجابة مما يعود بالنفع على المواطن في النهاية.
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