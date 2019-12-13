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تكنولوجيا

بسعر مفاجأة.. نوكيا تكشف النقاب عن هاتفها الجديد.. صور

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:47 ص
Nokia C1
Nokia C1
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة HMD عن هاتف نوكيا جديد من فئة هواتف "أندرويد جو إيديشن Android Go Edition"، المسمي "نوكيا سي1 Nokia C1"، الذي لا يتجاوز سعره 59 دولارا أمريكيا، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" الهندي.

ويتميز هاتف نوكيا C1 بشاشة مقاس 5.45 بوصة من نوع IPS بدقة 480 × 960 بكسل، مما يعني زوايا رؤية أفضل من TFTs الأساسية، إلى جانب طبقة زجاجية سميكة لحماية الشاشة من الخدوش.

وتستهدف الشركة الأسواق الناشئة بهاتف نوكيا C1، والذي سيكون متاحًا في الأسواق بدولة نيجيريا ودول أخرى، لكن لم تحدد الشركة السعر النهائي للهاتف بعد.

وتحتوي الكاميرا الأمامية الموجودة في الهاتف على مستشعر 5 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED للمساعدة في التقاط الصور منخفضة الإضاءة، ويأتي سي 1 بكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل وتحتوي على فلاش LED.

ويعمل الهاتف بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل، ويدعم الجهاز شريحتي اتصال SIM، ويحتوي على بطارية بسعة 2,500 ملي أمبير.

ويحتوي الهاتف على معالج رباعي النوى بتردد 1.3 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 16 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 64 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD.

ويوجد أيضًا مقبس سماعة رأس بحجم 3.5 مم، ويمكن استخدامه للاستماع إلى ملفات MP3 بالإضافة إلى راديو FM، ومع ذلك سيتعين عليك تزويد سماعات الرأس الخاصة بك.

وسيتم إطلاق Nokia 2.3 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا في كينيا، لكنه يكلف ضعف سعر C1، بالرغم من أنه يعمل على تشغيل الإصدار الكامل من أندرويد.
Nokia C1 Nokia C1
Nokia C1 Nokia C1
Nokia C1 Nokia C1
Nokia C1 Nokia C1
Nokia C1 Nokia C1
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