ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تامر أمين: الرئيس السيسي انتصر للمرأة المصرية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:10 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر للمرأة المصرية في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن شعار اليوم هو أن الرئيس السيسي لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة.

وتابع تامر أمين: "الرئيس السيسي استجاب إلى مطالب ملايين النساء في مصر وحاول أن يتفهم وضع ملايين النساء في مصر".

وأكمل تامر أمين: "الكثير من السيدات أظهرن تخوفهن وتحفظهن ندما تعرفوا على ملامح قانون الأحوال الشخصية الذي لا ينصف حقوقهن".

ولفت تامر أمين: "مجلس النواب يناقش قانون الأحوال الشخصية المختص بالحقوق الاجتماعية وكيفية الفصل في العلاقات الإنسانية والزواج والطلاق، والسيدات يشتكون من بعض مواد القانون التي لا تنصفهم في حال الطلاق والنفقة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدات مصر يصرخن: أعطونا الحق في الطلاق عند الامتناع عن الإنفاق علينا

نائب: تنظيم قانون الأحوال الشخصية لتنظيم لما بعد الطلاق مهم جدا.. فيديو

رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: تعديلات قانون الأحوال الشخصية تنتهك حقوق النساء

تمرد سيدات مصر: حديث الرئيس السيسي عن الأحوال الشخصية أثلج صدورنا

يتجوز ويطلق براحته | 5 مخاوف للمرأة بقانون الأحوال الشخصية

فريدة النقاش: قانون الأحوال الشخصية الحالى قائم على فلسفة تنتقص من آدمية المرأة

ترشيحاتنا

لا تستطيع المشي ولا الطهي.. لاعب كمال أجسام يتزوج من دمية | فما القصة؟

حكم الشرع فى زواج المرأة عرفيًا بغرض الاستيلاء على المعاش

رامز جلال ينفذ مقلب جديد فى محمد هنيدى.. فيديو

أول ضحايا الأمطار.. مصرع طالب صعقه عامود كهرباء بالمنوفية

ضبطوه متنكرين | القبض على تاجر سلاح لحظة بيعه أسلحة لضباط مباحث الاسماعيلية

حياة جنتي .. كندة علوش تكشف حقيقة ابنتها من زوجها الأول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيك جدا.. هند صبري بالبالطو البيج تبهر الجمهور على إنستجرام

بـ فستان قصير .. مي عمر تشعل السوشيال ميديا

حان وقت البالطو.. استوحي أناقتك من معاطف ميجان ميركل الشتوية