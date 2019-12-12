تامر أمين: الرئيس السيسي انتصر للمرأة المصرية

قال الإعلامي تامر أمين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر للمرأة المصرية في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.



وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن شعار اليوم هو أن الرئيس السيسي لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة.



وتابع تامر أمين: "الرئيس السيسي استجاب إلى مطالب ملايين النساء في مصر وحاول أن يتفهم وضع ملايين النساء في مصر".



وأكمل تامر أمين: "الكثير من السيدات أظهرن تخوفهن وتحفظهن ندما تعرفوا على ملامح قانون الأحوال الشخصية الذي لا ينصف حقوقهن".



ولفت تامر أمين: "مجلس النواب يناقش قانون الأحوال الشخصية المختص بالحقوق الاجتماعية وكيفية الفصل في العلاقات الإنسانية والزواج والطلاق، والسيدات يشتكون من بعض مواد القانون التي لا تنصفهم في حال الطلاق والنفقة".

