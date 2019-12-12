بـ فستان قصير .. مي عمر تشعل السوشيال ميديا





وشارك فى بطولته محمد ممدوح، إنجى المقدم، هبة مجدى، إدوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، سلوى عثمان، هاجر عفيفى، ريم سامى، طاهرة، أشرف مصيلحى.





شاركت الفنانة مى عمر متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة لها.ظهرت الفنانة مى عمر ترتدى فستانا أصفر مطعما بالتطريز الأسود أما عن شعرها فقد تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا إلى الوراء.ومن الناحية الجمالية، وضعت مى عمر بعض لمسات الماكياج الهادئ، الذي ارتكز على ايلاينر العيون وأحمر الشفاه باللون البنك الفاتح .يشار إلى أن مى عمر قدمت احدث أعمالها فى شهر رمضان الماضى 2019 أمام النجم أحمد السقا بمسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامىز