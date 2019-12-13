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تكنولوجيا

الرسائل الجماعية مصدر إزعاج.. WhatsApp تتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:48 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
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شيماء عبد المنعم
أعلنت الشركة المالكة لخدمة واتساب "WhatsApp"، أنها ستبدأ في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض الشركات التي تسئ استخدام الرسائل الجماعية، حيث يعد الحصول على مجموعة كبيرة من الرسائل الجماعية من أكثر الأجزاء المزعجة لخدمات المراسلة الحديثة، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين بقاعدة مستخدمين تقدر بحوالي 300 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وبحسب ما ذكره موقع "zdnet" التقني، تتخذ شركة "فيسبوك" المالكة لمنصة التراسل الفوري "واتساب" إجراءات إضافية لمنع الأشخاص والشركات من إساءة استخدام نظامها من خلال الرسائل المجمعة والآلية.

وبالرغم من أن الشركة المملوكة لفيسبوك تقدم تطبيقًا مخصصًا للأعمال التجارية WhatsApp Business، وواجهة برمجة تطبيقات لمساعدة الشركات الكبيرة والصغيرة على التواصل بسهولة أكبر مع العملاء، إلا أنها تقول: "إن استخدام هذه الأدوات لإرسال رسائل مجمعة أو آلية يتعارض مع شروط الخدمة الخاصة بها".

وعلى وجه الخصوص، ترغب الشركة المالكة للخدمة بفرض قيود على الرسائل المجمعة والآلية، حيث يعد كلاهما مصدر إزعاج شديد للمستهلكين ويشكل انتهاكًا لشروط خدمة WhatsApp.

وتقول الشركة: ""سيتخذ واتساب إجراءات قانونية ضد من نقرر أنهم يشاركون أو يساعدون الآخرين في سوء الاستخدام الذي ينتهك شروط الخدمة الخاصة بنا، مثل الرسائل الآلية أو الرسائل الجماعية أو الاستخدام غير الشخصي، حتى لو كان هذا التحديد بناءً على معلومات متاحة خارج منصتنا، وذلك بدءًا من 7 ديسمبر 2019".

وتتضمن المعلومات خارج المنصة ادعاء الشركات بقدرتها على استخدام واتساب بطرق تنتهك الشروط، ويعد هذا الإعلان بمثابة إشعار بأن الشركة ستتخذ إجراءً قانونيًا ضد الشركات التي هناك أدلة على سوء استخدامها لمنصة واتساب إذا استمر هذا الاعتداء إلى ما بعد 7 ديسمبر 2019.

وستبدأ الشركة الآن في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدين حتى إذا اكتشفت تلك المعلومات خارج منصتها، وذلك التزامًا منها بتعزيز الطبيعة الخاصة لمنصتها والحفاظ على المستخدمين في مأمن من إساءة استخدام خدمتها، وتقول الشركة: "إنها أوقفت تشغيل ملايين الحسابات المسيئة في خدمتها".
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