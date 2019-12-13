تحركات كنسية .. البابا تواضروس يلتقي أساقفة وكهنة الوجه البحري ومدن القناة .. رئيس الإنجيلية: وجود تشريعات عادلة لذوي الإعاقة يساعد في دمجهم بالمجتمع

البابا تواضروس يلتقي أساقفة وكهنة الوجه البحري ومدن القناة

رئيس الإنجيلية: وجود تشريعات عادلة لذوي الإعاقة يساعد في دمجهم بالمجتمع

البابا تواضروس يجتمع مع أسرة مجلة "الكرازة" بالمقر البابوي



شهدت الكنيسة المصرية العديد من التحركات على مدار اليوم الخميس أبرزها لقاء البابا تواضروس أساقفة وكهنة الوجه البحري ومدن القناة ونسرد فى السطور أبرزها ..



عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اللقاء السنوي السادس لأساقفة الوجه البحري ومدن القناة والآباء الكهنة.



وألقي البابا تواضروس الثاني - خلال الإجتماع - كلمة أوضح فيها الهدف من هذا اللقاء وهو الإرتقاء بالخدمات الكنسية وتطويرها، مستشهدًا بقول القديس بولس الرسول "تمم خدمتك" كما شدد علي أهمية الاستقامة والتجديد وخاصة تجديد الفكر والقلب والخدمة فنحن علي أعتاب سنة جديدة فلا ندخلها وقلبنا قديم بل نهتم بأن نبدأ بدءًا حسنًا.



وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة خدمة الرعاية الإجتماعية وبرامج الخدمة التي تطبق في عدة مجالات وخاصة في مجال التعليم وأيضًا تطوير المنظومة الإلكترونية لهذه الخدمة.



وكرم البابا تواضروس ايبارشيات البحيرة تحت رعاية نيافة المطران الأنبا باخوميوس وإيبارشية بورسعيد تحت رعاية نيافة المطران أنبا تادرس وإيبارشية طنطا تحت رعاية نيافة المطران أنبا بولا لتميزهم بالإهتمام بمجال التعليم.



حضر اللقاء من الآباء أساقفة الوجه البحري، أصحاب النيافة: الأنبا تادرس مطران بورسعيد والأنبا بولا مطران طنطا والأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية والأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا صليب أسقف ميت غمر والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.



كما حضر اللقاء أيضا الأنبا كاراس الأسقف العام للمحلة الكبري والأنبا باڤلي أسقف عام كنائس حي المنتزه بالإسكندرية والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري والأنبا أنجيلوس أسقف عام لكنائس شبرا الشمالية والأنبا بموا أسقف السويس والأنبا إيلاريون أسقف عام غرب الإسكندرية والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس حي شرق الإسكندرية، والقس أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ولفيف من آباء كهنة الوجه البحري والقمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا لخدمة الرعاية الإجتماعية.



نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الخميس، لقاءً بعنوان "مبادرة تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد"، بمقر الهيئة بالنزهة الجديدة.



شارك في اللقاء الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب ممثلًا عن المجلس القومي للمرأة، وأعضاء المنتدى المصري للأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.



وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: إن اهتمام الهيئة بالأشخاص ذوي الإعاقة ينطلق من رسالتها وإيمانها العميق بالمساواة، وبأهمية دمج كل هذه الفئات في المجتمع.



وتابع قائلا، إن الهيئة الإنجيلية تسعى إلى تمكين هؤلاء الأشخاص للعيش حياة طبيعية، واتباع المنهج الحقوقي الذي تناول قضية الإعاقة على أنها قضية حقوق إنسان.



وأضاف أن وجود تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة من شأنه أن يساعد في توفير حياة أفضل لهم"، مؤكدًا "أن الهيئة تسعى دائمًا لتطوير عملها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والعالمية في التعاطي مع قضايا الإعاقة".



حضر اللقاء عدد من المسئولين الحكوميين وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين وممثلين لجمعيات ومؤسسات مهتمة بقضايا الإعاقة.



عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم اجتماعًا مع محرري مجلة الكرازة الصادرة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص.



وقدم البابا تواضروس الثاني الشكر لمحررى المجلة على مجهوداتهم واهتمامهم بهذه الخدمة الكنسية، كما ناقش معهم إجراء بعض التجديدات على أبواب وصفحات المجلة لتغطي أخبار الكنيسة في مصر والمهجر.

