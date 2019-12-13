"كنوز متليس" تحقيق تليفزيوني لطلاب إعلام عين شمس يستعرض آثارا مصرية منسية

أنتج مجموعة من طلاب الفرقة الثالثة شعبة إذاعة و تليفزيون قسم علوم الاتصال والإعلام جامعة عين شمس تحقيق تليفزيوني عن مدينة مصرية ساحرة مجهولة لعدد كبيرة من الجمهور وهي مدينة " فوه " بمحافظة كفر الشيخ.



وأطلق الطلاب علي التحقيق أسم " كنوز متليس " باعتبار أن كلمة متليس كانت اسم المدينة قديما المدينة الثالثة على مستوى مصر بعد القاهرة و رشيد في احتوائها على الآثار الإسلامية.



وتحتوي مدينة متليس على 365 مسجدا و مأذنه 16 منهم أثريين ، كما أن المدينة تتميز بصناعة الكليم و الجوبلان الذي يعرض الآن في متاحف بألمانيا.



ويشارك في المشروع كلا من غادة أيمن عبدالله أحمد، فيروز وائل سليمان محمد ،ماجي محمد فهمي مصطفى

محمد أحمد عبد المعبود أحمد ،محمد عادل عبد الغني

محمود زين العابدين السيد ،مرهان محمود أحمد علي

مريم محمد شوقي إبراهيم ،مريم محمد محمود أحمد

،منار أحمد محمد حامد ، مصطفى سيد حسين علي

،منار أحمد محمود عزام ،منه الله عبد اللاه زيدان محمد

،لافي هاني محمد جمال الدين وتحت اشراف دكتورة أيه منير