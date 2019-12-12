سيد معوض ينشر صورة برفقة هاني سعيد.. شاهد

نشر سيد معوض مساعد مدرب منتخب مصر عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة له".



وظهر سيد معوض في الصورة برفقة هانى سعيد مدير الكرة بفريق بيراميدز، ولاقت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



وتولى سيد معوض منصب مساعد مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب ومحمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر.



جدير بالذكر أن سيد معوض لعب في النادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى عائدا من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.



وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 2012 و 2013.