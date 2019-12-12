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مرأة

لضمان نسبة الشفاء.. فوائد الكشف المبكر على الأورام السرطانية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:30 م
الكشف المبكر عن الاورام
الكشف المبكر عن الاورام السرطانية
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آية التيجي
يعتبر الكشف المبكر عن الاورام أمرا هاما للغاية، وذلك لانه يجنبنا المضاعفات الخطيرة التي يمكن ان تحدث لنا مع تفاقم الحالة، وتخفف مدة العلاج.

وقال الدكتور محمد سعد العشري، طبيب أورام، واستشاري مستشفي الجوية في التجمع لمركز الاورام، في هذا الصدد إن الكشف المبكر عن الأورام يساهم في الشفاء 95 ٪، وذلك لاكتشاف الورم من البداية، وسهولة علاجه قبل التفشي.

وتابع الطبيب ان الكشف المبكر له كثير من الفوائد أبرزها الاطمئنان او التخلص من المرض مبكرًا، وعدم الخضوع لمراحل عدة في العلاج مثل الكيميائي والاشعاعي وغيره، لأن في هذه الحالة كل ما يحتاجه المريض إزالة الورم بعملية ثم الخضوع لعلاج هرموني بأقل التكلفة.

كما أنه لا يترك آثارا جانبية، كسقوط الشعر او شحوب الوجه، ونصح الاستشاري بضرورة الفحص بالموجات الصوتية سنويا للاطمئنان.
لضمان نسبة الشفاء.. فوائد الكشف المبكر على الأورام السرطانية
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