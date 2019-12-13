رمضان صبحي يكشف كواليس زواجه من ابنة إكرامي.. فيديو

كشف رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، كواليس ارتباطه بزوجته حبيبة نجلة إكرامي، قائلا:" أول لما شوفتها حسيت انها البنت اللي لازم اتجوزها وارتبطت بها".



وأضاف صبحي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" كنت على علم بأنها شقيقة شريف إكرامي، وكانت جاية تعمل مقابلة معي في النادي".



وتابع رمضان صبحي:" كنت أشعر بصعوبة بالتحدث مع شريف إكرامي للزواج من شقيقته، وقررت الحديث مع والدها الكابتن إكرامي".



وقال رمضان صبحي، إن عدم مشاركته مع منتخب مصر الاول في بطولة أمم أفريقيا كانت سبب في أدائي الجيد في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما.



وأضاف :" كنت زعلان أني لم أشارك مع منتخب مصر الأول ولم اشعر بالظلم، وقمت بتأييد لاعبي المنتخب والجهاز الفني في بطولة افريقيا".



وتابع لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي:" احترمت وجهة نظر المدرب في عدم اختياره في منتخب مصر"، مضيفا: "أنا وشوقي غريب كان لدينا رغبة متبادلة بالانضمام إلى المنتخب الأوليمبي".



وأكد رمضان صبحي، أن كل لاعبي المنتخب كان لديهم إصرار وعزيمة على تحقيق الفوز في كل مباريات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.