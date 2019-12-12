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فن

أيمن بهجت قمر يتولى كتابة أغاني الست أمينة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:11 م
أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
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أحمد البهى
تعاقد الشاعر أيمن بهجت قمر، مع الشركة المنتجة لمسلسل "الست أمينة"، الذى من المقرر أن تقوم ببطولته ماجدة زكى، على كتابة الأغانى الخاصة بالمسلسل.

ويعقد مخرج العمل مجدي أبوعميرة جلسات عمل حاليا مع بطلة العمل ماجدة زكي لعمل البروفات الأولية للعمل والاستقرار على النجوم المشاركين استعدادا لبدء التصوير وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الشركة المنتجة، بالإضافة إلى معاينة أماكن التصوير.

تدور أحداث المسلسل فى قالب اجتماعي لمناقشة عدة قضايا من خلال 45 حلقة، وتم التعاقد مع الفنان خالد زكي ليقوم بدور البطولة في العمل ، بالإضافة إلى كل من الفنانة رانيا فريد شوقى وتارا عماد.

المسلسل بطولة ماجدة زكي، وجار التعاقد مع باقي النجوم المشاركين فى العمل، إخراج مجدي أبو عميرة، وتأليف محمد الحناوى، إنتاج شركة سينرجى.
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