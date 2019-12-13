بعد اختتام أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.. المحافظ يشكر الرئيس السيسي على تنظيمه سنويًا ويشيد بتعاون المواطنين لإنجاح المنتدى

= فى ختام منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة الرئيس السيسى عاصمة الشباب مقرًا سنويًا لهذا التجمع الأفريقى

= المحافظ يعرب عن سعادته لتنظيم هذا الملتقى القارى الدولى على أرض أسوان

= محافظ أسوان يشيد بالمظهر الحضارى والمشرف للمواطنين الأسوانيين فى الاستقبال والترحيب بضيوفهم



محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء أصبحت علامة بارزة على المستوى الدولى والعالمى ، وساهم إنعقاد منتدى السلام والتنمية المستدامة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وكوكبة من رؤساء وقادة العالم فى وصولها للعالمية .



وبعد اختتام أعمال الدورة الأولى لهذا المنتدى الدولى والذى تناول أبرز القضايا والتحديات أمام القارة السمراء .



أعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن سعادته لتنظيم هذا الملتقى القارى والدولى الكبير فيى أحضان لؤلؤة النيل الساحرة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، موجهًا جزيل شكره للرئيس السيسى لقراره الحكيم بأن تكون مدينة أسوان مقرًا دائمًا وبشكل سنوى لهذا التجمع الأفريقى المتميز لرؤساء الدول والحكومات والهيئات الدولية والقطاع الخاص .



كما أشاد اللواء أشرف عطية بالمظهر الحضارى والمشرف للمواطنين الأسوانيين فى الإستقبال والترحيب بضيوفهم من كبار المسئولين والمشاركين فى المنتدى والتعاون البناء مع أجهزة المحافظة والأمن .



مؤكدًا على أن تنظيم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة سنويًا سيكون له العديد من الثمار والتى أهمها أن أسوان أصبحت محط أنظار العالم بما يتواكب مع مكانتها الجغرافية والتاريخية والطبيعة كمركز إقتصادي وتجاري وسياحي وهو الذى يعكس النظرة الثاقبة والرؤية الإستراتيجية بعيدة المدى للقيادة السياسة لكي تعود لسابق عهدها في ظل امتلاكها للعديد من المقومات وموانئ برية ونيلية كمعابر للسفر والتجارة وتبادل الزيارات تجاه الأسواق الأفريقية وهو الذى يتوازى مع الطريق البري الدولي الإسكندرية / كيب تاون بجنوب إفريقيا .



وأضاف أشرف عطية بأنه من أبرز ثمار هذا المنتدى القارى والدولى هو الترويج والتسويق السياحى لأسوان من خلال التغطية الإعلامية الواسعة ليس فقط لفعاليات المنتدى ولكن لجمال وسحر أسوان والمقومات السياحية ، بالإضافة إلى أنها بالفعل واحة للأمن والآمان .



وأشار المحافظ إلى أن الفترة القادمة ستشهد الإعداد والتجهيز الجيد لعرض مطالب المحافظة فى قطاعات البنية الأساسية ولاسيما إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى مع رفع كفاءة الطرق الداخلية والسريعة ، بجانب الاحتياجات الجماهيرية فى المواقع الصحية والتعليمية ، علاوة على التنسيق مع الوزارات المعنية للإسراع من إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة أسوان الجديدة، وأيضًا المناطق الصناعية والحرفية بنصر النوبة والسباعية، وهو الذى يتوازى مع دعم وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة لفتح المجال أمام توفير فرص عمل للشباب الأسوانى.