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رانيا يحيي: السيسي أعاد للمرأة حقوقها المسلوبة.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:50 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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البهي عمرو
قالت الدكتورة رانيا يحيي، عضو المجلس القومى للمرأة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد للمرأة حقوقها التي كانت مسلوبة منها، موضحة أن حقوق المرأة كانت مأخوذة عنوة.

وأضافت رانيا يحيى، خلال حوارها ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن الرئيس السيسي تحدث بقناعة عن حقوق المرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة بعد ثورة يناير نزلت للشارع فى 30-6 دون خوف، للدفاع عن مصر والتعبير عن رأيها.

وأشارت، إلى أن المراة تصدرت المشهد مثل الرجال؛ لأن المرأة عندما تستشعر الخطر على مصر تتحرك ولا تخاف على نفسها.

وأوضحت رانيا يحيى أن الرئيس تحدث عن دور المرأة فى البيت والمجتمع، مؤكدة أن المرأة هى وزير المالية فى البيت، وتقوم بتدبير الحياة.

وأكدت أن المجلس القومى للمرأة، يقوم بعمل قوافل ومبادرات ويذهب للسيدات فى المحافظات ويستمع لمشكلاتهم ويضع لهن حلولا للتغلب على تلك المشكلات، مشيرة إلى أن هناك محاولات كثيرة من المجلس القومى للمرأة لمساعدة السيدات.
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