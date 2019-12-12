رانيا يحيى: السيسي طالب من الرجال بالانحناء لـ السيدات

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن المرأة المصرية ظهرت فى المشاركة السياسية، موضحة أن المرأة تصدرت الطوابير للتعبير عن رأيها فى الاستحقاقات والانتخابات الأخيرة.

وأضافت عضو المجلس القومى للمرأة، خلال حوارها ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن المجلس القومى للمرأة يعمل على إعطاء المرأة حقوقها، مؤكدة أن بطاقة الرقم القومى هو أول حقوق المرأة والمجلس يساعد السيدات فى استخراج البطاقات.

وأشارت عضو المجلس القومى للمرأة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى منتدى أسوان طالب من الرجال بالانحناء لـ السيدات.

وأوضحت عضو المجلس القومى للمرأة، أن الدين الغسلامى أمر بتقدير المرأة، والرسول أوصى بالسيدات، وأكدت عضو المجلس القومى للمرأة، أن المرأة هي أساس المجتمع وهي النواة الحقيقية فى الأسرة لأنها هى من تربي و من تعلم.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أرسل لجميع السيدات رسائل طمأنينة، وحديثه اليوم عن المرأة يعطى الجميع حالة من الثبات والاستقرار النفسي.

