تجديد حبس مسجل خطر بعد ضبطه بكيلو هيروين قبل ترويجه في شبرا

جدد قاضي المعارضات حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات لحيازته كيلو هيروين وسلاح قبل ترويجها بشبرا.



وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة شبرا قد تمكنوا من ضبط مسجل خطر وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين وكيلو هيروين ومبلغ مالي 250 جنيها.



واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع ، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.



وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها المتقدم.

