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رياضة

أخبار الزمالك الخميس 12-12-2019

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:01 ص
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار امس الخميس 12 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادى الزمالك ومن أبرزها ما يلي:

لماذا أصبح الزمالك بعبع بيراميدز في الكرة المصرية.. الأرقام تجيب

لم يجد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أى صعوبة فى تحقيق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز.

حفيد عبداللطيف أبورجيلة يستعيد حسابات لاعبي الزمالك المسروقة | تفاصيل

يستعد علاء نور راجح، خبير التسويق الإلكتروني، والمتخصص في وسائل التواصل الإجتماعي، لطرح أول كتاب له، تحت عنوان "هبد إلكتروني"، والذي يناقش عالم السوشيال ميديا وكيفية استغلالها والتربح منها.

كيف استغل الزمالك أخطاء ديسابر "الجسيمة" فى التلاعب بـ بيراميدز | تحليل

لم يجد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أى صعوبة فى تحقيق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز .

الزمالك يفوز على بيراميدز 2-0 ويتقدم إلى المركز الرابع في الدوري ..فيديو

انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه بيراميدز بفوز الأبيض بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

إصابة خطيرة لنجم دفاع الزمالك في مباراة بيراميدز

تعرض محمود علاء نجم دفاع الزمالك الى اصابة خطيرة في رأسه اثناء مباراة الزمالك ومنافسه بيراميدز بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.


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