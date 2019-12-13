أخبار الزمالك الخميس 12-12-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار امس الخميس 12 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادى الزمالك ومن أبرزها ما يلي:لم يجد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أى صعوبة فى تحقيق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز.يستعد علاء نور راجح، خبير التسويق الإلكتروني، والمتخصص في وسائل التواصل الإجتماعي، لطرح أول كتاب له، تحت عنوان "هبد إلكتروني"، والذي يناقش عالم السوشيال ميديا وكيفية استغلالها والتربح منها.لم يجد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أى صعوبة فى تحقيق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز .انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه بيراميدز بفوز الأبيض بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.تعرض محمود علاء نجم دفاع الزمالك الى اصابة خطيرة في رأسه اثناء مباراة الزمالك ومنافسه بيراميدز بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.