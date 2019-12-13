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جمال بخيت: والدتي كانت المستمعة الأولى لكل قصائدي.. فيديو

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
جمال بخيت
جمال بخيت
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هاني حسين
قال الشاعر جمال بخيت، إنه حدد طريقه منذ الثانوية العامة وقرر دخول كلية الإعلام للتخصص في قسم الصحافة والتخرج والعمل في مجلة صباح الخير، لأنها كانت الحركة التي احتضن شعر العامية المصرية وكان بها اساطير شعر العامية المصرية .

وأضاف بخيت في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " أخبار مصر"، : والدتي كانت المستمعة الاولى لكل قصائدي وكانت تتعامل معي على أنني شخص استثنائي في العائلة".

وتابع:" الوالد كان له دور كبير في حياتي ووالدي كان أميا بالكامل، وأول مشوار له بعد صلاة الفجر شراء الجرائد اليومية وكان يقدس فكرة التعليم والثقافة".

وأكمل جمال بخيت:" اهتميت بالقراءة وقرأ في مجالات كثيرة بنهم شديد وتنوعت قراءاتي بين الأدب والفكر والفلسفة والتاريخ والسياسة".

وقال:" ظهرت شرارة حب الكتابة من القراءة، وحبيت سيرة حياة بيرم التونسي التي تظهر نموذج الشاعر المتمرد".
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