حقوقي: نحتاج قانون أسرة أكثر عدالة يحمى المرأة من العنف والتمييز

قال رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ، إن كلام الرئيس يعطى إشارة طمأنينة لجموع النساء فى مصر ،وهو تأكيد على أهمية ودور المرأة وكينونة المرأة المصرية



وأضاف الدنبوقى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه يطالب الرئيس بالسعي نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل الأسر المصرية بجميع طوائفها يحميها من العنف والتمييز ويهتم بحقوقها ويهتم بنفقات الزوجات المتضررات من العنف الأسرى .



وأكمل كما يهتم باستضافة الأطفال واصطحابهم وتمكين الأبوين من رؤية أطفالهم حرصًا على الشكل العام والمصلحة الفضلى للأطفال ،ويهتم بالترابط الأسري .



وتابع أنه من الضرورى زيادة نفقات المرأة المطلقة والمعيلة ،والاهتمام بشكل إضافي بإصدار مفوضية مناهضة التمييز والسعى نحو تمكين المرأة من مواقع صنع القرار وإلغاء القوانين التمييزية فى قانون العقوبات كل هذه الأشياء هى تأكيد لما يقوله الرئيس وتفعيل لما ينص عليه الدستور المصرى من مناهضة التمييز ضدها حسب المادة 53 والمادة 11من الدستور التى تؤكد على التزام الدولة بحماية المرأة من التمييز والعنف .



وأشار أن الإرادة السياسية لها وافر التطبيق والاهتمام الاحترام فى البرلمان وكافة المؤسسات الحكومية ،لذلك سيتم عمل التعديلات والتحديثات بما يتناسب مع دور المرأة المصرية وحجم مصر فى المجتمع الدولى