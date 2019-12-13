تحيا مصر يقدم خدمات مجانية ضمن مبادرة نور حياة

أكد محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرا خلال 2019 في قطاع الاهتمام ورعاية صحة المصريين، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة "نور حياة" لمكافحة أسباب ضعف وفقدان البصر.



وتابع "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المبادرة تتولى علاج 80% من أسباب ضعف وفقدان البصر، حيث أن المبادرة تستهدف توقيع الكشف على 2 مليون مواطن، و5 مليون طالب في المرحلة الإبتدائية.



وأشار إلى أن الصندوق رصد مليار جنيه للمبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تضمن إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء بالتعاون مع القوات المسلحة، منوها بأنه تم اطلاق المبادرة في 16 محافظة حتى الآن، وكل ما تقدمه المبادرة سواء عمليات أو نظارات طبية يقدم مجانا.