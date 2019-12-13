ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تحيا مصر يقدم خدمات مجانية ضمن مبادرة نور حياة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:37 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
أكد محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرا خلال 2019 في قطاع الاهتمام ورعاية صحة المصريين، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة "نور حياة" لمكافحة أسباب ضعف وفقدان البصر.

وتابع "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المبادرة تتولى علاج 80% من أسباب ضعف وفقدان البصر، حيث أن المبادرة تستهدف توقيع الكشف على 2 مليون مواطن، و5 مليون طالب في المرحلة الإبتدائية.

وأشار إلى أن الصندوق رصد مليار جنيه للمبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تضمن إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء بالتعاون مع القوات المسلحة، منوها بأنه تم اطلاق المبادرة في 16 محافظة حتى الآن، وكل ما تقدمه المبادرة سواء عمليات أو نظارات طبية يقدم مجانا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفحوصات والعمليات مجانًا.. إقبال كبير على مبادرة نور حياة في كفر الشيخ

للكشف الطبي على التلاميذ.. قوافل نور حياة تصل إلى مدينة العلمين

تحيا مصر: مليون نظارة لتلاميذ الابتدائي لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

النظارات بالمجان.. تحيا مصر: الكشف على 300 ألف طالب في مبادرة مكافحة مسببات ضعف الإبصار

تحيا مصر: فحص 450 ألف تلميذ ابتدائي وتوفير 42 ألف نظارة طبية| صور

صندوق تحيا مصر: إجراء الكشف الطبي على 450 ألف تلميذ ابتدائي .. 15 % متوسط نسبة الإصابة بمسببات ضعف الإبصار .. وتوفير 42 ألف نظارة طبية

ترشيحاتنا

حكم الشرع فى زواج المرأة عرفيًا بغرض الاستيلاء على المعاش

الصيادلة تحذر من استخدام أمصال صينية مجهولة المصدر | تفاصيل

هل يشرع سجود السهو لمن يتعرض للوساوس أثناء الصلاة .. الإفتاء توضح| فيديو

طبيب رياضي بإنجلترا يكشف مفاجأة عن مشاركة صلاح خلال مباريات كأس العالم.. فيديو

ده أسد ولا إيه.. حيوان غريب يثير الذعر بجبل المعابدة في أسيوط .. المحافظة تحسم الجدل.. صور

بسبب عصبيته.. عريس يصدم عروسه ومعازيم حفل زفافه بتصرف مفاجئ.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من زفافها.. عروس تتلقى أسوأ خبر في حياتها.. تفاصيل محزنة

شاهد .. منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

لخوفها من زوجها.. سيدة تختطف طفلة حديثة الولادة من مستشفى.. صور