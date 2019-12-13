في زيارة مستشفى السرطان .. محمد صلاح رفقة كلوب ولاعبي ليفربول لدعم الأطفال

احتفل لاعبو ليفربول الإنجليزى بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب بزيارة أحد المستشفيات للأطفال المصابين بالأورام للاحتفال معهم أعياد الميلاد والكريسماس.



نشر الموقع الرسمى لنادى ليفربول الإنجليزي صور جمعت النجم المصري محمد صلاح حيث قاموا بزيارة ثلاثة أجنحة في المستشفى ، وقاموا بتسليم حقائب هدايا.



وتم عرض كأس دوري أبطال أوروبا للمرضى والعاملين بالمستشفى.



وأحرز محمد صلاح هدفه رقم 200 في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخبات بطريقة مدهشة أمام سالزبورج، وقاد الفريق للفوز 2-0، والتأهل لدور الـ16 من المسابقة.



ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا هذا الموسم، بواقع 7 أهداف في 16 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.