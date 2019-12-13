ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهيناز: أول أغنية غنيتها في حياتي كانت يا عشاق النبي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:41 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
حلت المطربة ﺷﺎﻫﻴﻨﺎﺯ، ﺿﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ شريط كوكتيل فى موسمه الثاني والذي يقدمه المطرب هشام عباس ويذاع يوم الخميس من كل اسبوع ﻋﻠﻰ قناة الحياة الفضائية بصحبة مستشارها الإعلامي عصام نصرالله واختارت نجمة الغناء العربي شاهيناز اسم شريط الكوكتيل الذي أهداه لها المطرب هشام عباس «أحلي الذكريات».

وقدمت شاهيناز، عددا كبيرا من أغنياتها خلال الحلقة، وأبدعت نجمة الغناء العربي شاهيناز فى غناء أغنية "حرمت أحبك" للمطربة الجزائرية وردة.

وأشارت إلى أنها تفضل الإستماع لفريد الأطرش أكثر من أى فنان آخر من نجوم الزمن الجميل، مضيفة:"من أجمل أغانيه ياجميل ياجميل".

وكشفت شاهيناز عن أول أغنية قدمتها، مؤكدة:"أول أغنية غنتها فى حياتى كانت أغنية ياعشاق النبي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دينا حايك: الأغاني أيام الشرائط كان لها قيمة عن الآن.. فيديو

إيهاب توفيق: أفضل الغناء لـ نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية

شاهيناز تتألق في غناء قولي قولي فى شريط كوكتيل مع هشام عباس

ترشيحاتنا

زوجة كريم محمود عبد العزيز تشعل إنستجرام بجمالها الأخاذ

ركن السيارات فوق الأسطح.. سعوديون يبتكرون حلًا مثيرًا للجدل

رمضان صبحي عن احتفاله على طريقة رونالدو: كنت محتاج يومين كمان

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول قانونية تعاقد الأهلى مع كهربا.. 3 أندية أوروبية تخطط لخطف صفقة الأهلي

ليبيا.. أنباء عن مغادرة دبلوماسيين غربيين لطرابلس

افضل دعاء يقال يوم الجمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقعت في شباك داعش.. ملكة جمال بريطانيا وصديقة لاعب ليفربول السابقة تثير الضجة

ركن السيارات فوق الأسطح.. سعوديون يبتكرون حلًا مثيرًا للجدل

زوجة كريم محمود عبد العزيز تشعل إنستجرام بجمالها الأخاذ