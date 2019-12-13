الإسماعيلية الأزهرية تكرم الفائزين في الأنشطة بمجمع تل ثمود

نظمت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية ، احتفالًا لتكريم الطلاب الفائزين في الأنشطة الدينية والاجتماعية والتربوية على مستوى المنطقة والجمهورية، وذلك بمجمع تل ثمود الابتدائي الإعدادي التابع لإدارة التل الكبير.



وقال الشيخ عادل الوحش، مدير التعليم الابتدائي بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، إن الهدف من الاحتفال هو تكريم الطلاب المتفوقين في الأنشطة التي أقيمت خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن هذا التكريم يعد دليلًا على نجاح إدارة المعهد مع الطلاب.



وفي كلمته أمام الحضور، تحدث الشيخ محمد موسى شاهين، مدير إدارة التل الكبير الأزهرية، عن الدور الحيوي الذي يقوم به المعهد لتنمية مهارات طلابه للمشاركة والمنافسة في شتى المجالات، إلى جانب الجهد المبذول من قبل الأخصائي الاجتماعي في هذا الشأن.



وشهد الاحتفال تقديم عددٍ من الفقرات المتنوعة ما بين الابتهالات والأناشيد الدينية، كما قدَّم الطلاب مسرحية دينية بعنوان "الأمانة".



وكُرم الطلاب الفائزين في الأنشطة كالآتي:

أولًا: مسابقة الإنشاد الديني، الطالبان: محمد حسن مصطفي، ومحمد فرج عبد الرحمن.

ثانيًا: مسابقة الإذاعة المدرسية، الطلاب: محمد أبو مدين محمد، ومحمد حسن مصطفى، ومحمد كمال فتحي، وأحمد سعيد محمد، ومحمد فرج عبد الرحمن، وأحمد حسام الدين أحمد، وعلاء محمد أحمد، ومحمد علي عبد الحي، وأسماء حسن مصطفى، وآية السيد صبري، ونور مصطفى محمد، وملك طارق محمد.

ثالثًا: مسابقة المسرح، الطلاب: حسن محمد عبد الحي، ويوسف مصطفى علي، ومحمد أسامة عبد العزيز، وإسماعيل السيد إسماعيل، ومحمد أبو مدين محمد، وأنس محمد حسن، وميرنا السيد صبحي، وأسماء حسن مصطفى.



وحضر الاحتفال كل من: الأستاذ/ محمد عبد الرحيم رمضان، مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، والشيخ/ أحمد الحلوس، مدير التعليم الإعدادي، والأستاذ/ علي الزر، الموجه العام للتربية الرياضية بالمنطقة، والأستاذ/ علاء خلف، موجه الحاسب الآلي بإدارة التل الكبير، والمهندس/ عبد السلام النمر، نائب رئيس مجلس الآباء بمجمع تل ثمود الابتدائي الإعدادي.



