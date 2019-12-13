ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عشان تدفي صح.. تجنب مخاطر الدفاية الكهربائية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:02 ص
دفاية - صورة تعبيرية
دفاية - صورة تعبيرية
Advertisements
ريهام قدري
تعتبر المدفئة هي احدي الاجهزة التي يلجأ اليها الكثير لتدفئة المنزل في الشتاء ، وهي تعمل بالكهرباء وتدفق الهواء الساخن بالمكان وبالرم من التحذير منها الا ان يستخدمها الكثير ولكن قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح عند تشغيل المدفئة في المنزل

1-. التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.
2. التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية.
3. عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله
4. تمديد الأسلاك بعيدا عن أماكن الرطوبة و الحرارة.
5. تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
6. لا تضع الدفايات على قطع الأثاث ( الخزانات – الطاولات ) القابلة للاشتعال .
7. لا تضعها بالقرب من الماء أو حوض الغسيل.
8. عدم استعمالها كأداة للإشعال أو التسخين .
9. يراعى فصل الدفاية عند وصول الغرفة لدرجة التدفئة المطلوبة
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدفاية الكهربائية.. 9 معلومات لتجنب مخاطرها

الولايات المتحدة تمنح Huawei مدة ترخيص جديدة للعمل مع شركاتها

خطوات تجنبك التعرض لـ ماس كهربائي بمنزلك..تعرف عليها

غلب السقعة.. جهز نفسك وبيتك لبرودة الشتاء في 3 خطوات

وفيات وتحطم سيارات.. انهيار واجهتَي منزل بسبب تسرب غاز في مكة المكرمة

10 قواعد لضمان السلامة العامة حال سقوط الأمطار.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد ساعات من بدء المعركة.. مسلحون من ميليشيات طرابلس يسلمون أنفسهم للجيش الليبي

اهم الاخبار: ليبيا تفضح قطر وأردوغان .. وفاة مخرج برنامج عمرو أديب .. حكاية أسد أسيوط

تعرف على فارق السن بين محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض

ليبيا.. أنباء عن مغادرة دبلوماسيين غربيين لطرابلس

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول قانونية تعاقد الأهلى مع كهربا.. 3 أندية أوروبية تخطط لخطف صفقة الأهلي

الإفتاء لمن حرم الإنجاب: أكثر من هذا الدعاء | فيديو

AdvertisementS

تحرك عاجل من البحرية الليبية ضد السفن التركية في البحر المتوسط

تعرف على فارق السن بين محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض

أخبار النادي الأهلي اليوم.. تطوير مفاجئ في إعلان توقيع كهربا.. وتصريح غريب من رمضان صبحي عن رحيله من القلعة الحمراء

بعد أيام من زفافها.. عروس تتلقى أسوأ خبر في حياتها.. تفاصيل محزنة

رمضان صبحي: لو رجع بيا الزمن همشى من الأهلي.. فيديو

بيان عاجل من الجيش الليبي بعد إعلان حفتر ساعة الصفر لاقتحام طرابلس

زوجة كريم محمود عبد العزيز تشعل إنستجرام بجمالها الأخاذ

على غرار رانيا يوسف وبدون بطانة .. سيرين عبد النور تخطف القلوب

رمضان صبحي: لو عاد الزمن سأرحل عن الأهلي | تفاصيل

حكم من شك في عدد الركعات .. الإفتاء توضح التصرف الصحيح |فيديو

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول قانونية تعاقد الأهلى مع كهربا.. 3 أندية أوروبية تخطط لخطف صفقة الأهلي

وقعت في شباك داعش.. ملكة جمال بريطانيا وصديقة لاعب ليفربول السابقة تثير الضجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هواتف لن تتمكن من استخدام واتساب Whatsapp مرة أخرى.. تعرف عليها

شاهد.. مذيعة تعرضت للتحرش أمام الكاميرا وكانت هذه ردة فعلها

على غرار رانيا يوسف وبدون بطانة .. سيرين عبد النور تخطف القلوب