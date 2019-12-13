في 10 دقايق .. طريقة عمل الفراخ الجريل

تحاول ربات المنزل الي تقديم اكلات بطرق مختلفة ، واذا كنتي من ربات المنزل التي تحاولين الي الابتكار في المطبخ تعرف علي طريقة عمل الفراخ الجريل.

المقادير.

١ كيلو فراخ فيلية

معلقة مسطردة

ملح.فلفل اسمر كسبرة ناشفة .ورق لورى .حبهان .قرفة مطحونة.شطة ناعمة خفيفة .

خل. معلقة صلصة خام .عصير بصل + عصير طماطم

طريقة العمل.



ينظف صدر الدجاج جيدا ويزال منه العظم او اي بقايا دهنيه ثم تقطع القطعه بشكل طولي وتغسل جيدا.



في وعاء عميق يضاف البهارات والملح والفلفل الابيض وعصير الليمون وزيت الزيتون ويمزج جديا بواسطة ملعقة .



تسكب التتبيلة على قطع الدجاج وتدعك بها جيدا باليد ثم تغلف بكيس نايلون وتوضع في الثلاجة لمدة 3 ساعات يمكن تحضير ذلك قبل بيوم .



نقوم بتحضير الجريل ونضعه على الغاز على نار عاليه



ناخذ قطع الدجاج ونقوم بتخلص من اي سوائل موجوده على قطع الدجاج.



نضع قطع الدجاج على الجريل وتترك لمدة خمس دقائق ثم تقلب الى الجهة الاخرى .



توضع في طبق التقديم وتقدم مع البطاطاس المقلية والكاتشب

وبالهناء والشفاء.